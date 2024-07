Wyjmij z szafki, pokrusz i rozsyp na kostce brukowej. Po kilku zabiegach pozbędziesz się mchu. Nie będzie nawracał. Sposób na mech na kostce brukowej

Zagotuj to w garnku i spryskaj trawnik tam, gdzie pojawia się kret. W jedną noc wypędzisz kreta ze swojego ogrodu. Ekologiczny sposób na kreta

Mech porastający kostkę brukową to dość powszechny problem. Pojawia się on najczęściej w wilgotnych i zacienionych miejscach. Mech na kostce brukowej nie wygląda dobrze i może stanowić niebezpieczeństwo. Bruk porośnięty mchem jest śliski i bardzo łatwo o wypadek. Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się mchu należy regularnie zamiast kostkę brukową. W ten sposób unikniesz zakorzeniania się chwastów. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na porost mchu na kostce brukowej jest jej odpowiednie ułożenie. Zapewniając kostce właściwy kąt nachylenia sprawisz, że woda będzie po niej szybciej spływać, co nie będzie sprzyjało pojawieniu się mchu.

Sposobów na usunięcie mchu z trawnika jest wiele. Możesz sięgnąć po kupne preparaty lub spróbować mech wypalić. Często polecanym sposobem na mech jest również ocet. Wymieszaj go z wodą w proporcjach 2:1. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obficie kostkę brukową. Ocet wypali zarodniki mchu i już po jednym dniu zauważysz różnicę.

Do walki z mchem sprawdzi się także zwykła, szkolna kreda. Mech najczęściej wyrasta z kwaśnej gleby. Aby ograniczyć jego porost wystarczy zmienić odczyn gleby za bardziej zasadowy. To właśnie robi kreda. Wapniowanie pozwala na zmianę pH ziemi z kwaśnego na zasadowe. Wystarczy, że kupisz zapas kredy szkolnej i ją pokruszysz. Rozsyp kredę po trawniku i zalej niewielką ilością wody. W ten sposób zmienisz odczyn gleby na zasadowy i mech przestanie bujnie rosnąć.

