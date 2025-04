Wypoczynek z pupilem – jak zadbać o psa i kota podczas urlopu?

Co zrobić z rabarbarem? Prosty przepis na ciasto, które zawsze się udaje i pomysły na to, jak jeszcze wykorzystać rabarbar w kuchni

Kiedy planujemy urlopowe wyjazdy – na weekend majowy, letnie urlopy czy krótkie wypady za miasto – często towarzyszy nam jedno pytanie: co z naszym pupilem? Dla wielu z nas pies czy kot to nie tylko zwierzę, ale członek rodziny i wierny towarzysz codziennych radości, dlatego myśl o naszym wyjeździe od razu powoduje, że planujemy właściwą opiekę dla naszego czworonoga albo przygotowujemy się do wspólnej podróży. Jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo pupila w czasie wakacji czy weekendowego wyjazdu? Czy lepiej zabrać go ze sobą, czy zostawić pod troskliwą opieką innych? Podpowiadamy, jak zaplanować urlop, by był jednocześnie radosny i bezpieczny dla nas jak i dla naszego pupila.

Czy pies lub kot powinien jechać z nami? Rozważ potrzeby zwierzęcia

Dni wolne to idealny czas na budowanie relacji z pupilem – wspólne spacery, zabawa i odpoczynek z dala od codziennego zgiełku. Pamiętajmy jednak, że zanim wyruszymy w drogę, warto zastanowić się, czy nasz czworonożny przyjaciel będzie czuł się dobrze podczas podróży, czy może lepiej zadbać o profesjonalną opiekę w domu. Decyzja o zabraniu pupila na urlop powinna być przemyślana i dopasowana do jego preferencji i potrzeb. Psy zwykle łatwiej adaptują się do nowych miejsc – uwielbiają towarzystwo opiekuna, spacery, odkrywanie nowych zapachów i terenów. Koty z kolei są silnie terytorialne i każda zmiana otoczenia może wywoływać u nich stres.

– Psy i koty to zwierzęta o odmiennych potrzebach. Kot najlepiej funkcjonuje w znanym otoczeniu. Podróż, nowe miejsce, obce zapachy i hałas może wywoływać u niego silny stres, zaburzenia apetytu czy problemy behawioralne. Dlatego w przypadku większości kotów najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie im opieki w domu. Tymczasowy opiekun powinien być znany i akceptowany przez zwierzę, niezależnie czy będzie to ktoś z rodziny czy profesjonalny petsitter. Taka osoba mieszka z kotem, lub odwiedza go przynajmniej raz dziennie, aby zadbać o czystą kuwetę, świeżą wodę, karmienie oraz podstawową aktywność i kontakt z człowiekiem. Psy są bardzo związane z opiekunami i ich towarzystwo jest dla nich kluczowe, dlatego większość z nich chętnie uczestniczy w wyjazdach, o ile pozwala im na to zdrowie. Planując podróż z psem, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach, przede wszystkim o zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Podróż z psem – planowanie i zdrowie pupila

Zanim wyruszymy w podróż należy z wyprzedzeniem dowiedzieć się jakie dokumenty i zabiegi profilaktyczne są niezbędne przy wyjeździe do miejsca jakie wybraliśmy. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest paszport dla zwierzęcia z aktualnymi wpisami o szczepieniach, na przykład przeciwko wściekliźnie, i innych zabiegach profilaktycznych, takich jak m.in. odrobaczanie czy zabezpieczenie przeciw pchłom i kleszczom. Podróżując po Polsce także niezbędne jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, a inne zabiegi profilaktyczne dobrze jest przeprowadzić, ponieważ są one bardzo ważne dla zdrowia naszego czworonoga. Przy planowaniu wspólnego urlopu warto wcześniej skonsultować stan zdrowia pupila ze specjalistą, który oceni jego kondycję i podpowie jak najlepiej się przygotować. Dobrym pomysłem jest też wcześniejsze zlokalizowanie najbliższej lecznicy weterynaryjnej w miejscu docelowego pobytu – na wypadek, gdyby pojawiły się problemy zdrowotne.

Bezpieczeństwo i komfort podróży

O czym pamiętać́ w trakcie jazdy z psem samochodem? Podróż samochodem wymaga zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jadącym nim osób oraz zwierzęciu. W tym celu przydadzą się: klatka, transporter lub specjalne szelki wpinane do pasów bezpieczeństwa. Regularne postoje co 2–3 godziny są ważne nie tylko ze względu na potrzeby fizjologiczne psa, ale też możliwość napicia się wody i rozprostowania łap – ważne, żeby pies był wtedy zawsze na smyczy. Pamiętajmy też, aby nie karmić czworonoga bezpośrednio przed drogą, ani w jej trakcie oraz żeby poić go wyłącznie na postojach. Dzięki temu unikniemy ewentualnych problemów z żołądkiem, takich jak mdłości czy wymioty. Jak dotrzemy na miejsce zapoznajmy pupila z najbliższym otoczeniem, prowadząc go na smyczy, i podajmy jedzenie – tę samą karmę co zawsze, ponieważ nagła zmiana diety to częsta przyczyna problemów trawiennych. Równie istotne jest ułatwienie aklimatyzacji w nowym miejscu. Choć wyjazd to przygoda, dla psa może być też źródłem stresu – dlatego warto zabrać jego ulubiony koc, zabawkę, a przede wszystkim dobrze znaną karmę.

– Dieta psa i kota powinna być kompletna i zbilansowana, a także stała pod względem składu. Zwierzęta często źle reagują na nagłe zmiany pokarmu. Mogą pojawić się biegunki, wymioty, a w konsekwencji nawet odwodnienie. Pamiętajmy więc, aby podczas urlopu podawać pupilowi ten sam pokarm co zwykle, zachowując stałe pory i liczbę posiłków. Zadbajmy o odpowiedni zapas jedzenia dla naszego zwierzęcia – zarówno, gdy jedzie z nami, jak i gdy zostaje z opiekunem w domu. Warto też przygotować na czas urlopu ulubione psie przysmaki, które są nie tylko atrakcyjnym elementem diety pupila, ale dodatkowo mogą pomóc w zabawie i adaptacji do nowych warunków, a także pozwalają psu łatwiej poradzić sobie ze stresem – dodaje Małgorzata Głowacka.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy zabrać psa ze sobą, możliwe są dwa rozwiązania – opieka w domu przez tymczasowego opiekuna lub sprawdzony hotel dla psów.

Gdy zostawiasz pupila – zadbaj o troskliwą opiekę

Jeśli decydujemy się zostawić swojego ulubieńca pod opieką innej osoby, ważne jest, aby był to ktoś kogo zwierzę zna i komu ufa. Dzięki temu będzie mu łatwiej zaakceptować naszą nieobecność. Powinniśmy też dokładnie przygotować opiekuna, przekazując mu informacje na temat diety, rytmu dnia, przyzwyczajeń, ulubionych zabawek, ewentualnych leków i potencjalnych problemów zdrowotnych naszego czworonoga. Jeśli ktoś najbliższy nie ma możliwości, aby zaopiekować się pupilem w naszym domu w czasie naszej nieobecności, to warto rozważyć i starannie wybrać petsittera lub hotel dla zwierząt. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić opinie, warunki oraz doświadczenie personelu. Profesjonalny opiekun powinien posiadać referencje, ubezpieczenie oraz jasny kontrakt określający zakres obowiązków, a w przypadku hotelu – certyfikaty i nadzór weterynaryjny. Dobrym zwyczajem jest wcześniejsze zapoznanie zwierzęcia z opiekunem lub nowym miejscem. Pozwoli to zredukować stres i zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Przed wyjazdem umówmy się więc na krótkie spotkanie zapoznawcze z opiekunem, a w trakcie naszej nieobecności utrzymujmy stały kontakt, prosząc o regularne relacje, zdjęcia i informacje o samopoczuciu zwierzęcia.

Zwierzę towarzyszy – również w odpoczynku

Badania pokazują, że kontakt ze zwierzętami obniża poziom kortyzolu (hormonu stresu), zwiększa wydzielanie oksytocyny i poprawia samopoczucie. Nic więc dziwnego, że wielu opiekunów nie wyobraża sobie urlopu bez swojego pupila. Wspólne spacery po lesie, leniwe popołudnia na tarasie czy poranne zabawy nad wodą – to nie tylko relaks dla człowieka, ale też ogromna frajda dla psa. Kot z kolei, pozostawiony w bezpiecznym domu, spokojnie przesypia większość dnia, ale jego radość z powrotu opiekuna mówi więcej niż tysiąc słów – o przywiązaniu, zaufaniu i relacji, która ma ogromną wartość.

Niezależnie od tego, czy zabieramy pupila ze sobą, czy zostawiamy go w domu, kluczowa jest troska, empatia i odpowiednie przygotowanie. Dzięki temu zarówno opiekunowie, jak i ich czworonożni przyjaciele mogą cieszyć się spokojnym i bezpiecznym urlopem.

i Autor: materiały prasowe Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii