Czysta podłoga ma kluczowe znaczenie dla wyglądu pomieszczenia, ale smugi i zacieki często psują efekt, szczególnie na panelach.

Tradycyjne metody, takie jak dodanie octu do wody, pomagają uniknąć smug i nadać podłodze blask.

Odkryj zaskakujący trik z kapsułką do zmywarki, który gwarantuje lśniącą podłogę bez zacieków!

Jak myć podłogę, aby nie było zacieków i smug?

Mycie podłóg to czynność, o której wiele osób zapomina. Podczas domowych porządków bardziej skupiamy się na wycieraniu kurzy czy czyszczeniu armatury łazienkowej. To jednak czysta podłoga istotnie wpływa na wygląd całego pomieszczenia. Szczególnie powinni zwrócić na to uwagę osoby z małymi dziećmi i zwierzętami domowymi. Warto raz w tygodniu dokładnie umyć podłogi w całym mieszkaniu. Jednym z najbardziej uciążliwych problemów pojawiających się podczas mycia podłóg są smugi i zacieki. Najczęściej powstają one w wyniku nieprawidłowego sunięcia mopa po panelach. Pamiętaj, by podłogę zawsze czyścić wzdłuż ułożonych paneli. Aby na parkiecie nie pojawiały się smugi oraz zacieki możesz do wody dodać pół szklani octu. Ten środek świetnie oczyszcza i sprawia, że podłoga jest lśniąca.

Wystarczy 1 kapsułka od umycia podłogi w całym mieszkaniu. Bez smug i zacieków

W ostatnim czasie w internecie pojawił się jeszcze jeden sposób na czyszczenie podłogi bez zacieków. Wystarczy, że do delikatnie ciepłej wody wrzucisz kapsułkę do zmywarki i poczekasz aż się rozpuści. Okazuj się, że w kapsułkach do zmywarki znajdziesz wiele substancji czyszczących, takich jak fosfoniany, środki powierzchniowo czynne oraz, które świetnie sprawdzą się do czyszczenia wielu powierzchni. Często mają one również w składzie nabłyszczacze. Minimalizują one ryzyko pojawienia się zacieków i sprawią, że wyczyszczona nimi powierzchnia będzie lśniąca. Umyj podłogę wodą z kapsułką do zmywarki i pozostaw ją do wyschnięcia. Zobaczysz, że panele będą lśnić czystością i nie będzie na nich żadnych nieestetycznych smug oraz zacieków.