Wystarczy, że rozrzucisz to na dywanie i wetrzesz. Bez sody oczyszczonej doczyścisz nawet najbardziej zabrudzony dywan. Czyszczenie dywanu na sucho

Domowych sposobów na sprzątanie jest bardzo wiele. Nasze babki korzystały z nich na co dzień, gdy nie było dostępu do dzisiejszych środków czystości. Obecnie wiele osób świadomie rezygnuje z kupnej chemii na rzecz właśnie naturalnych sposobów sprzątania. Bez wątpienia w tym aspekcie króluje ocet oraz soda oczyszczona. To dwa najlepsze składniki do domowych porządków. Sodę oczyszczoną możesz wykorzystać do prania dywanu na sucho. Wystarczy, że rozsypiesz ją po chodniku, odczekasz 2 godziny, a następnie całość dokładnie odkurzysz. Soda oczyszczona posiada właściwości czyszczące, a także niweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Nasze babki na czyszczenie dywanu miały jednak inny sposób. One sięgały po kapustę kiszoną. Tak, dokładnie - kapusta kiszona pomagała w usuwaniu zabrudzeń w dywanu. Wystarczy, że na największe zabrudzenia na dywanie rozrzucisz kapustę kiszoną i delikatnie wetrzesz ją we włosie. Pocieraj aż kapusta przestanie ciemnieć - to znak, że powierzchnia jest już czysta. Kapusta kiszoną zawiera duże ilości i kwasu kapuścianego, który podobnie jak ocet wykazuje działanie czyszczące. Rozpuszcza wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz odświeża powierzchnie.

Zbierający się na dywanie brud może powodować brzydkie zapachy. Jeżeli chcesz pozbyć się tego uciążliwego problemu to sięgnij po płatki z szarego mydła. Możesz je kupić w sklepie lub przygotować samodzielnie. Wystarczy, że na tarce z dużymi oczkami zetrzesz klasyczne szare mydło w kostce. Tak przygotowane płatki mydlane rozsyp po dywanie i delikatnie wetrzyj w powierzchnię. Odczekaj kilkanaście minut i całość dokładnie odkurz. Szare mydło działa przeciwbakteryjnie, dzięki czemu niweluje brzydkie zapachy. Usuwa zabrudzenia i sprawia, że dywan w kilkanaście minut staje się czysty oraz pachnący. To świetny sposób na odświeżenia chodników w domu, gdzie są dzieci oraz zwierzęta.