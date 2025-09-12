Wystarczy, że weźmiesz 5 dni urlopu, a będziesz mieć 2 tygodnie wolnego. Wyjaśniamy, jak to zrobić

- Zbliżają się święta, a wraz z nimi szansa na wydłużony odpoczynek.
- Wystarczy strategicznie zaplanować urlop wokół Bożego Narodzenia 2025, by cieszyć się aż dwoma tygodniami wolnego.
- Dowiedz się, jak wykorzystać zaledwie kilka dni urlopu, aby maksymalnie przedłużyć swój świąteczny relaks!
Oszczędzaj urlop na koniec roku, a będziesz mieć 2 tygodnie wolnego!
Długie weekendy, a także święta pozwalają na zabawy z urlopem. W takich przypadkach można wziąć kilka dni urlopu, a przedłużyć sobie wolne nawet o drugie tyle. Koniec 2025 roku będzie idealną okazją do takiego działania.
Wystarczy, że odpowiednio wykorzystasz swój urlop w okolicy Bożego Narodzenia 2025, a będziesz mógł cieszyć się aż 2 tygodniami wolnego. Jak to zrobić?
W 2025 roku Boże Narodzenie wypada pod koniec tygodnia. Wigilię 2025 będziemy świętować w środę, z kolei pierwszy i drugi dzień Świąt wypadają w czwartek i w piątek. 25 i 26 grudnia ustawowo są dniami wolnymi od pracy. Pracująca jest Wigilia, ale obecnie coraz więcej pracodawców decyduje się przyznać swoim pracownikom wolne na 24 grudnia. Pracujące dni pomiędzy Bożym Narodzeniem, a okresem noworocznym, czyli 27 i 28 grudnia wypadają w sobotę i niedzielę. Jeżeli Twój pracodawca nie daje wolnego na Wigilię oraz Sylwestra weź urlop na dni: 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia oraz 2 stycznia, a będziesz mieć wolne przez dwa tygodnie, od 20 grudnia do 4 stycznia. Jeżeli w Wigilię oraz w Sylwestra nie musisz pracować wystarczy, że wykorzystasz zaledwie 5 dni ze swojego urlopu, a także będziesz mieć 2 tygodnie wolnego.
Jak przedłużyć urlop w 2025 roku?
Boże Narodzenie to nie jedyny okres, w którym możesz nieco przedłużyć sobie wolne. W listopadzie Dzień Wszystkich Świętych wpada w sobotę. Według polskiego prawa w takim przypadku pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Warto jednak wiedzieć, że to pracodawca decyduje o tym, który dzień zostanie wybrany jako odbiór wolnego. W listopadzie obchodzimy także Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada we wtorek. Jeżeli weźmiesz urlop także na poniedziałek, 31 października to będzie mógł cieszyć się aż 4 dni wolnego.
