Wystarczy, że weźmiesz 5 dni urlopu, a będziesz mieć 2 tygodnie wolnego. Wyjaśniamy, jak to zrobić

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-09-12 10:11

Jak wziąć zaledwie 5 dni urlopu, a mieć całe 2 tygodnie wolnego? Pod koniec 2025 roku jest to możliwe. Wystarczy, odpowiednio zaplanować swoje dni wolne, a będziesz mógł się cieszyć dłuższym urlopem. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Dni wolne w 2026 roku. Sprawdź, kiedy najlepiej wziąć urlop, aby cieszyć się dodatkowymi dniami wolnymi

i

Autor: rawpixel.com/Freepik/ Freepic.com
  • Zbliżają się święta, a wraz z nimi szansa na wydłużony odpoczynek.
  • Wystarczy strategicznie zaplanować urlop wokół Bożego Narodzenia 2025, by cieszyć się aż dwoma tygodniami wolnego.
  • Dowiedz się, jak wykorzystać zaledwie kilka dni urlopu, aby maksymalnie przedłużyć swój świąteczny relaks!

Oszczędzaj urlop na koniec roku, a będziesz mieć 2 tygodnie wolnego!

Długie weekendy, a także święta pozwalają na zabawy z urlopem. W takich przypadkach można wziąć kilka dni urlopu, a przedłużyć sobie wolne nawet o drugie tyle. Koniec 2025 roku będzie idealną okazją do takiego działania.

Wystarczy, że odpowiednio wykorzystasz swój urlop w okolicy Bożego Narodzenia 2025, a będziesz mógł cieszyć się aż 2 tygodniami wolnego. Jak to zrobić?

W 2025 roku Boże Narodzenie wypada pod koniec tygodnia. Wigilię 2025 będziemy świętować w środę, z kolei pierwszy i drugi dzień Świąt wypadają w czwartek i w piątek. 25 i 26 grudnia ustawowo są dniami wolnymi od pracy. Pracująca jest Wigilia, ale obecnie coraz więcej pracodawców decyduje się przyznać swoim pracownikom wolne na 24 grudnia. Pracujące dni pomiędzy Bożym Narodzeniem, a okresem noworocznym, czyli 27 i 28 grudnia wypadają w sobotę i niedzielę. Jeżeli Twój pracodawca nie daje wolnego na Wigilię oraz Sylwestra weź urlop na dni: 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia oraz 2 stycznia, a będziesz mieć wolne przez dwa tygodnie, od 20 grudnia do 4 stycznia. Jeżeli w Wigilię oraz w Sylwestra nie musisz pracować wystarczy, że wykorzystasz zaledwie 5 dni ze swojego urlopu, a także będziesz mieć 2 tygodnie wolnego.

Jak przedłużyć urlop w 2025 roku?

Boże Narodzenie to nie jedyny okres, w którym możesz nieco przedłużyć sobie wolne. W listopadzie Dzień Wszystkich Świętych wpada w sobotę. Według polskiego prawa w takim przypadku pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Warto jednak wiedzieć, że to pracodawca decyduje o tym, który dzień zostanie wybrany jako odbiór wolnego. W listopadzie obchodzimy także Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada we wtorek. Jeżeli weźmiesz urlop także na poniedziałek, 31 października to będzie mógł cieszyć się aż 4 dni wolnego.

Przeczytaj także:
W PRL-u każdy szanujący się Polak miał to w domu! Pokolenie "Z" nawet nie wie, …
Super Express Google News

Wakacje jak z bajki. 5 miejsc w Europie, które zachwycą każde dziecko

Wakacje jak z bajki. 5 miejsc w Europie, które zachwycą każde dziecko
4 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE NARODZENIE
URLOP WYPOCZYNKOWY
URLOP