Wystarczy, że weźmiesz 5 dni urlopu, a będziesz mieć 2 tygodnie wolnego. Wyjaśniamy, jak to zrobić

Zbliżają się święta, a wraz z nimi szansa na wydłużony odpoczynek.

Wystarczy strategicznie zaplanować urlop wokół Bożego Narodzenia 2025, by cieszyć się aż dwoma tygodniami wolnego.

Dowiedz się, jak wykorzystać zaledwie kilka dni urlopu, aby maksymalnie przedłużyć swój świąteczny relaks!

Oszczędzaj urlop na koniec roku, a będziesz mieć 2 tygodnie wolnego!

Długie weekendy, a także święta pozwalają na zabawy z urlopem. W takich przypadkach można wziąć kilka dni urlopu, a przedłużyć sobie wolne nawet o drugie tyle. Koniec 2025 roku będzie idealną okazją do takiego działania.

Wystarczy, że odpowiednio wykorzystasz swój urlop w okolicy Bożego Narodzenia 2025, a będziesz mógł cieszyć się aż 2 tygodniami wolnego. Jak to zrobić?

W 2025 roku Boże Narodzenie wypada pod koniec tygodnia. Wigilię 2025 będziemy świętować w środę, z kolei pierwszy i drugi dzień Świąt wypadają w czwartek i w piątek. 25 i 26 grudnia ustawowo są dniami wolnymi od pracy. Pracująca jest Wigilia, ale obecnie coraz więcej pracodawców decyduje się przyznać swoim pracownikom wolne na 24 grudnia. Pracujące dni pomiędzy Bożym Narodzeniem, a okresem noworocznym, czyli 27 i 28 grudnia wypadają w sobotę i niedzielę. Jeżeli Twój pracodawca nie daje wolnego na Wigilię oraz Sylwestra weź urlop na dni: 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia oraz 2 stycznia, a będziesz mieć wolne przez dwa tygodnie, od 20 grudnia do 4 stycznia. Jeżeli w Wigilię oraz w Sylwestra nie musisz pracować wystarczy, że wykorzystasz zaledwie 5 dni ze swojego urlopu, a także będziesz mieć 2 tygodnie wolnego.

Jak przedłużyć urlop w 2025 roku?

Boże Narodzenie to nie jedyny okres, w którym możesz nieco przedłużyć sobie wolne. W listopadzie Dzień Wszystkich Świętych wpada w sobotę. Według polskiego prawa w takim przypadku pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Warto jednak wiedzieć, że to pracodawca decyduje o tym, który dzień zostanie wybrany jako odbiór wolnego. W listopadzie obchodzimy także Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada we wtorek. Jeżeli weźmiesz urlop także na poniedziałek, 31 października to będzie mógł cieszyć się aż 4 dni wolnego.

