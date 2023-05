Wznosisz toast na weselu? Popełniasz gafę. Polacy nagminnie popełniają te błędy na weselach i ślubach

Najgorsze błędy popełniane przez parę młodą na ślubie i weselu

Organizując wesele, para młoda dba o to, aby każdy detal był starannie dopracowany. Choć wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć i przygotować na każdą sytuację, to każda para młoda pragnie, aby ich ślub i wesele było idealne i do końca życia wracali do niego z sentymentem. Niestety wiele par młodych nieświadomie popełnia kilka dość poważnych błędów podczas przygotowań do tego dnia, ale też podczas samej uroczystości. Te wpadki mogą na dobre popsuć humor gościom i skutkować niepotrzebnymi konfliktami. Ekspertka wymieniła największe błędy pary młodej podczas przygotowań do ślubu.

Zaproszenia wręczane zaledwie miesiąc przed ślubem - goście także muszą przygotować się do waszego ślubu i zarezerwować sobie termin.

Zapraszanie osoby w długoletnim związku z "osobą towarzyszącą".

Wysłanie zaproszenia ślubnego pocztą lub e-mailem. Jest jeden wyjątek, w którym takie postępowanie jest wytłumaczone - osoba, którą zapraszamy mieszka daleko, np. za granicą. Jednak i w takim wypadku warto wcześniej choćby zadzwonić i telefonicznie poinformować o zaproszeniu.

Sadzanie obok siebie przy stole weselnym skłóconych lub choćby nieprzepadających za sobą członków rodziny - atmosfera będzie naprawdę napięta.

Wręczenie zaproszenia singlowi bez możliwości przybycia z osobą towarzyszącą, czyli takiego jednoosobowego.

Opowiadanie gościom weselnym o kosztach poniesionych w związku z organizacją uroczystości.

Informowanie znajomych, kto ile dał w kopercie.

Najgorsze wpadki gości na weselu. Mogą popsuć nastrój parze młodej na dobre

Wedding plannerka Dominika Soja-Blat, która na TikToku prowadzi konto o tematyce ślubnej @mowieoslubie, jakiś czas temu zdradziła największe jej zdaniem wpadki weselne, które popełniają goście. Jakie zachowania są według niej nieodpowiednie?

Wkładanie do koperty ścinek po gazetach.

Założenie na wesele białej sukienki bez wcześniejszej konsultacji z panną młodą.

Picie alkoholu pod stołem na weselu bezalkoholowym.

