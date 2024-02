i Autor: Shutterstock Ćma bukszpanowa sieje spustoszenie w ogrodzie. Czy oprysk to najskuteczniejsza metoda walki ze szkodnikiem?

Wiosenne porady

Zabieram kilka łyżeczek z kuchni i mieszam z wodą. Znajomy działkowicz zdradził mi banalnie prosty oprysk na ćmę bukszpanową. Kiedy sąsiedzi użerają się z ćmą bukszpanową, ja mam spokój

Jak pozbyć się z roślin ćmy bukszpanowej? Nadchodzi wiosna, a wraz z nią przyroda budzi się do życia. To również czas, gdy w ogrodach pojawiają się pierwsze szkodniki. Już niebawem na żer wyjdą ślimaki oraz mszyce. Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się ogrodnicy jest ćma bukszpanowa. Od wielu lat ćma bukszpanowa pojawiała się na moich krzakach bukszpanu. Od kiedy znajomy działkowicz zdradził mi sposób, jak się jej pozbyć to mam spokój. Ćma bukszpanowa omija moje rośliny szerokim łukiem.