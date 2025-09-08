Żadnych moli w kuchni więcej nie zobaczysz. Rozcieńcz w wodzie, przemyj szafki, a po owadach nie będzie śladu

Dzięki temu żadnych moli w kuchni więcej nie zobaczysz

Mole spożywcze, a właściwie omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella) najczęściej uwidaczniają się w kuchni lub w spiżarni. Orientujemy się, że mamy do czynienia z inwazją tych owadów, kiedy zauważymy na sufitach ich dorosłe osobniki. Jednak prawda jest taka, że to tylko część problemu, którego źródło tkwi w żywności, przechowywanej w szafkach. Mole spożywcze najczęściej przynosimy do domu wraz z zakupionymi produktami. Jaja lub larwy mogą znajdować się w:

Mące,

Kaszy,

Ryżu,

Orzechach,

Suszonych owocach,

Przyprawach,

Karmie dla zwierząt.

Oczywiście, aby pozbyć się moli kuchennych, trzeba działać kompleksowo. Oprócz pozbycia się suchej żywności z szafek kuchennych należy też zastosować pułapki na dorosłe osobniki. Dodatkowo warto zastosować preparaty odstraszające mole. W ten sposób szybko i skutecznie zwalczysz mole spożywcze z kuchni i spiżarni.

Rozcieńcz w wodzie, przemyj szafki, a po molach w kuchni nie będzie śladu

Jak zwalczyć mole spożywcze i ich larwy? Najpierw wyjmij wszystko ze swoich szafek w kuchni lub w spiżarni (w zależności, gdzie zauważysz te owady). Następnie przygotuj mieszankę do mycia szafek kuchennych, która zdezynfekuje wnętrza mebli i będzie działała odstraszająco na owady. W misce z ciepłą wodą rozpuść odrobinę mydła i dodaj 1/2 szklanki octu. Powstałym roztworem przemyj wnętrza swoich szafek kuchennych. Szczególną uwagę zwróć na zakamarki i narożniki.

Zwalczanie moli spożywczych octem. Jak on działa na owady i ich larwy?

Ocet ma właściwości dezynfekujące i czyszczące. Użycie go do dokładnego umycia szafek i półek w spiżarni pomaga usunąć resztki jedzenia, które przyciągają mole. Zabija również bakterie i grzyby, które mogą być źródłem pożywienia dla larw. Intensywny zapach octu może działać odstraszająco na mole. Nie lubią one tego zapachu i mogą unikać obszarów, w których jest on obecny.

Jak zapobiec pojawieniu się moli w kuchni?

W zapobieganiu molom spożywczym niezwykle ważne jest odpowiednie przechowywanie żywotności, zwłaszcza tej suchej. Przechowuj produkty spożywcze w szczelnych pojemnikach. Pamiętaj też o dokładnym sprawdzaniu produktów przy zakupie. Bardzo ważne jest regularne czyszczenie spiżarni i szafek w kuchni. Co jakiś czas sprawdzaj szafki i zwracaj uwagę na ewentualne oznaki obecności moli.