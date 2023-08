Zakazane praktyki podczas prasowania. Pracownica pralni przestrzega: to najgorszy błąd podczas prasowania. Wiele osób robi to notorycznie i niszczy swoje ubrania.

Karygodny błąd podczas prasowania. Wiele osób nadal to robi

Prasowanie to codzienna czynność, którą wykonujemy setki razy. Często nie zastanawiamy się, czy robimy to prawidłowo a błędy podczas prasowania mogą mieć kolosalne skutki. Źle używane żelazko sprawi, że nasz ubrania szybciej się zniszczą oraz pojawią się na nich trudne do usunięcia zanieczyszczenia. W skrajnych przypadkach może się okazać, że ubranie będzie do wyrzucenia. Pracownica pralni zwróciła uwagę na dwa najczęściej po jawiące się błędy podczas prasowania. Wiele osób popełnia je notorycznie.

Zobacz również: Podgrzej i szybko wlej do muszli. Żółte zacieki i kamień znikną bez szorowania. Tani sposób na czyszczenie toalety

Błędy podczas prasowania - zbyt wysoka temperatura żelazka

Wiele osób prasuje wszystko na jednej temperaturze, najczęściej tej najwyższej, jaką da się ustawić. To prosta droga do zniszczenia delikatnych tkanin. Zawsze sprawdzaj metki i nie prasuj na najwyższej temperaturze.

Błędy podczas prasowania - nieczyszczone żelazko

Nie ma nic gorszego niż nieczyszczone żelazko. W pojemnikach oraz dyszach żelazka może gromadzić się kamień, który po nagrzaniu będzie przesiąkał na ubrania. Czyszczenie żelazka to sposób jego konserwacji, dzięki temu będzie Ci służyć latami. Tutaj przeczytasz o sposobach na czyszczenie żelazka.

Sonda Lubisz prasować? Pewnie! Niekoniecznie Nie mam w domu żelazka