Zalej wrzątkiem 1 łyżkę i wlej do doniczki. Monstera będzie rosła jak szalona. Domowa odżywka do monstery

Monstera to popularna roślina doniczkowa, która wymaga odpowiedniej pielęgnacji, by zachwycać bujnym wzrostem.

Odkryj domową odżywkę, która sprawi, że Twoja monstera będzie rosła "jak szalona", dostarczając jej niezbędnych składników.

Dowiedz się, jak prosta, tania i naturalna metoda z użyciem czarnej herbaty może wzmocnić Twoją roślinę i przyspieszyć jej rozwój.

Poznaj kluczowe zasady pielęgnacji monstery, aby cieszyć się jej pięknem przez cały rok.

Wystarczy 1 łyżka na miesiąc, aby monstera rosła jak szalona

Monstera skradła serca Polek swoim nietuzinkowym wyglądem i dużymi zielonymi liśćmi. Stanowi fantastyczną ozdobę wnętrza i jest stosunkowo prosta w pielęgnacji. Jednak jak o każdy kwiat hodowany w domu, tak i o monsterę należy dbać, zapewniając jej odpowiednią ilość składników odżywczych. Każda miłośniczka roślin doniczkowych doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż jesienią i zimą pielęgnacja monstery powinna przebiegać nieco inaczej niż w sezonie wiosenno-letnim. To oczywiście jest uzależnione od nasłonecznienia liści i wilgotności powietrza. Ja, od kiedy posiadam tę zieloną roślinę w swoim mieszkaniu, to stosuję domową odżywkę do monstery, dzięki której rośnie jak szalona. Chodzi o czarną herbatę, która jest znakomitym sposobem na wzmocnienie rośliny. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę (1 łyżkę liściastej), poczekać aż ostygnie, odcedzić, a następnie użyć jej do podlewania monstery. Czarna herbata zawiera azot, fosfor i potas – kluczowe składniki odżywcze dla roślin. Azot wspomaga wzrost liści, fosfor jest ważny dla korzeni i kwiatów, a potas wzmacnia ogólną kondycję rośliny.

Pielęgnacja monstery. Ważne zasady

Jak dbać o monsterę, aby rosła jak szalona i nie marniała? Pielęgnacja monstery na szczęście nie jest zbyt skomplikowana. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie dla niej warunki. Monstera lubi lekko zacienione miejsca. Roślina ta nie lubi nadmiernego podlewania. W okresie wiosenno-letnim wystarczy podlewać ją raz w tygodniu, natomiast w sezonie jesienno-zimowym - rzadziej, najlepiej dopiero wtedy. gdy ziemia jest wyraźnie sucha. Ważne również, aby zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza. W tym celu warto zraszać monsterę 2-3 razy w tygodniu, a raz na miesiąc stosuj nabłyszczacz ba liście. Ustaw doniczkę na podstawce z kamykami zanurzonymi w wodzie.