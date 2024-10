Podlewam tym płynem strelicję co 3 tygodnie. Rośnie jak szalona i ma boskie zielone liście. Domowy nawóz do strelicji

Podlewam tym płynem swoją strelicję co 3 tygodnie. Rośnie jak szalona i kwitnie

Strelicja to egzotyczna roślina, która przykuwa uwagę swoimi kolorowymi kwiatami przypominającymi rajskie ptaki, a także wielkimi, zielonymi liśćmi. Nic zatem dziwnego, że od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach, gdyż stanowi ona piękną ozdobę wnętrza, a do tego jest niewymagająca w pielęgnacji. Właściwie jedyne czego potrzebuje, to zapewnienie odpowiednich warunków i regularnego dostarczania składników odżywczych. Jeśli chcesz, aby strelicja królewska w końcu zakwitła zastosuj domowy nawóz, który ją wzmocni i pobudzi do kwitnienia. Ja przygotowuję odżywkę ze skórek banana i podlewam nią roślinę co 3 tygodnie.

Domowy nawóz do strelicji ze skórek banana. Jak go przygotować?

Domowy nawóz ze skórek bananów to jedna z najpopularniejszych odżywek do kwiatów doniczkowych, w tym także i strelicji. Jest tani i łatwy w przygotowaniu, a dostarczy strelicji potasu i fosforu - dwóch składników potrzebnych do kwitnienia, ale także i wzrostu roślin. Jak przygotować domowy nawóz do strelicji? Oto instrukcja krok po kroku:

Skórkę z jednego banana pokrój na mniejsze kawałki. Wrzuć do litrowego słoika i zalej chłodną wodą. Słoik dobrze zakręć i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 2 dni. Powstałym roztworem podlej strelicję.

Taki zabieg warto powtarzać raz na trzy tygodnie.

Jak pielęgnować strelicję?

Strelicja królewska, pochodząca z Afryki, jest jedną z najbardziej okazałych i wytrzymałych ozdobnych roślin doniczkowych. Jej pielęgnacja nie jest skomplikowana. Strelicję najlepiej ustawić w miejscu jasnym i słonecznym, ale nie w pełnym słońcu. Nie należy ustawiać ich w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła w zimie. Strelicja lubi dużą wilgotność powietrza, podczas upałów rośliny należy spryskiwać i dość obficie podlewać, ale dopiero gdy podłoże lekko przeschnie. W październiku podlewanie powinno się ograniczyć, aby roślina mogła przejść niezbędny okres spoczynku. Od lutego podlewamy już obficiej, ponieważ wtedy rozpoczyna się okres kwitnienia.