Zamiast faworków zrób to! Puszyste i chrupiące ciasto podbija podniebienia domowników, a ty zostaniesz gwiazdą karnawałowych imprez

Tłusty czwartek 2026 wypada tuż przed walentynkami, czyli 12 lutego. Karnawał zaś kończy się we wtorek, 17 lutego. Do tego czasu można zajadać się słodkościami. W polskiej tradycji w karnawale wybiera się pączki lub klasyczne, smażone faworki. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się nieco inna odmiana tradycyjnych faworków. Lany chrust, bo o im mowa, to świetna alternatywa, która jest banalnie prosta w przygotowaniu i zasmakuje każdemu.

Lany chrust przygotowuje się o wiele szybciej niż pączki i przypomina faworki, ale w nieco nowocześniejszej wersji. Sekretem lanego chrusty jest jego wygląd. Długie paski ciasta smakują wybornie. Profesjonaliści używają do lanego chrusty specjalnego rękawa cukierniczego, ale jeżeli nie masz go w domu możesz wziąć zwykłą torebkę foliową, włożyć do niej wyrobione ciasto i uciąć jeden z rogów.

Jak przygotować ciasto na lany chrust?

Potrzebujesz:

250 g mąki pszennej,

200 ml mleka,

2 łyżki spirytusu lub wódki,

2 jajka,

1 łyżka cukru,

sól

Wymieszaj mąkę pszenną z mlekiem i dodaj szczyptę soli. Następnie dolej spirytusu. Osobno oddziel żółtka od białek. Do ciasta dodaj żółtka, a białka dokładni ubij na sztywno. Dodaj do cukier i ubijaj, aż piana będzie sztywna. Na koniec dodaj ubite białko do ciasta. Na patelni rozgrzej większą ilość tłuszczu. Ważne, aby smażone ciasto nie dotykało dna naczynia. Przygotowane wcześniej ciasto przełóż do rękawa lub torebki i delikatnie wyciskaj je nad rozgrzanym tłuszczem. Rób to delikatnie, aby się nie poparzyć. Smaż chrust z każdej strony, aż uzyska złocisty kolor. Po smażeniu przełóż go na ręcznik papierowy, by odsączyć tłuszcz. Posyp cukrem pudrem i gotowe.