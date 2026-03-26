Zamiast gotować warzywa do sałatki jarzynowej zrób z nimi to! Zostaniesz gwiazdą Wielkanocy w rodzinie. Tego smaku nie da się zastąpić

Dodaj to do sałatki jarzynowej. Będzie smakowała zupełnie inaczej

Nie ma świąt bez sałatki jarzynowej. To jeden z symboli polskiej kuchni z czasów PRL-u. Jest prosta, szybka i tania. W tegoroczną Wielkanoc spróbuj przygotować sałatkę jarzynową nieco inaczej. Kulinarny influencer Rozkoszny podzielił się swoim sposobem na sałatkę jarzynową. - Nigdy nie przepadałem za sałatką jarzynową. Jak kocham wszelkie sałatki i warzywa, tak sałatka jarzynowa to nie jest coś co mnie grzeje. Warzywa wygotowane w bulionie wymieszane z groszkiem z puszki i majonezem? To nie może działać - napisał na swoim blogu Rozkoszny. Mężczyzna zaproponował swoją wersję sałatki jarzynowej. Kluczem do sukcesu mają być pieczone warzywa. W klasycznym przepisie na sałatkę jarzynową marchew, pietruszkę oraz selera się gotuje. Pieczenie sprawi jednak, że warzywa nie stracą swojego aromatu, a ich smak będzie bardziej wyrazisty. Przetestowałam ten sposób i zdecydowanie go polecam. Tak przygotowana sałatka jarzynowa smakowała o wiele lepiej. Była aromatyczna, delikatna i rozpływała się w ustach.

Jak piec warzywa do sałatki jarzynowej

Marchewkę, pietruszkę oraz selera obierz i namocz w marynacie. Ja swoją marynatę przygotowałam na bazie oliwy, musztardy, cytryny oraz niewielkiej ilości miodu. Rozgrzej piekarnik do 220 stopni Celsjusza, na blachę wyłóż papier do pieczenia. Kiedy piekarnik osiągnie wymaganą temperaturę włóż do niego warzywa. Piecz około 30 minut, aż będą miękkie, Odstaw do wystygnięcia, a następnie pokrój i dodaj do sałatki jarzynowej.

Co zamiast majonezu do sałatki jarzynowej?

Jeśli szukasz lżejszej ale równie smacznej alternatywy ten przepis jest dla Ciebie.

200 g jogurtu naturalnego (najlepiej gęstego, typu greckiego, ale może być też rzadszy)

1 łyżka musztardy (najlepiej Dijon lub innej łagodnej, o gładkiej konsystencji)

1 łyżka soku z cytryny (świeżo wyciśniętego)

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego (opcjonalnie, dla delikatnej słodyczy)

1-2 ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę, opcjonalnie)

Sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Posiekana świeża zielenina: 1-2 łyżki (np. koperek, natka pietruszki, szczypiorek)

Przygotowanie:

Połącz składniki bazowe: Do miseczki przełóż jogurt naturalny. Dodaj musztardę, sok z cytryny oraz miód (jeśli używasz).

Dodaj czosnek i przyprawy: Jeśli lubisz czosnek, przeciśnij go przez praskę i dodaj do sosu. Dopraw solą i świeżo mielonym pieprzem. Pamiętaj, aby nie przesadzić z solą na początku, ponieważ musztarda również wnosi słony smak.

Wymieszaj dokładnie: Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, najlepiej za pomocą małej trzepaczki lub widelca, aż sos będzie gładki i jednolity.

Dodaj zieleninę: Na koniec wsyp posiekaną świeżą zieleninę i delikatnie wymieszaj.

Odstaw do przegryzienia: Najlepiej odstawić sos na co najmniej 15-30 minut do lodówki, aby smaki się przegryzły. Dzięki temu będzie jeszcze smaczniejszy.

Wymieszaj z sałatką: Bezpośrednio przed podaniem dodaj sos do ugotowanych i pokrojonych warzyw na sałatkę jarzynową. Delikatnie wymieszaj.

