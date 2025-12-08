Zarząd i dyrektorzy Stokrotki ramię w ramię z zespołami sklepów!

Doświadczenie, które procentuje

W mijającym roku Stokrotka prowadziła program „On the Job Training”. To inicjatywa, w której pracownicy centrali dołączali do zespołów sklepów. Rozładowywali dostawy, wykładali towar i obsługiwali klientów. Dzięki temu z bliska doświadczyli organizacji pracy, sezonowych obciążeń i bieżących wyzwań placówek.

Konkretne decyzje, realne zmiany

Wnioski z programu przełożyły się na istotne działania i usprawnienia. Celem jest jedno: ułatwić pracę pracownikom i wzmocnić obsługę klientów, szczególnie w grudniu, gdy odwiedzalność sklepów rośnie, a koszyki zakupowe są większe niż zwykle.

– W świątecznej gorączce liczy się każda minuta i każda para rąk. Wizja firmy powstaje wtedy, gdy pracujemy ramię w ramię z zespołami sklepowymi. Dzięki wspólnym przygotowaniom klienci mogą zrobić świąteczne zakupy sprawnie i w wygodny sposób – podkreśla Tomasz Denka, dyrektor operacyjny Stokrotki.

Wspólna praca daje efekty

Strategia sieci opiera się na bliskości z pracownikami, współpracy i dialogu. Widać to w działaniach wewnętrznych, konkursach i programach rozwojowych. Stokrotka stawia na ludzi i ich codzienną pracę, dlatego w nadchodzącym roku ruszy nowa odsłona „On the Job Training”.

Święta zaczynają się wcześniej, niż myślą klienci

Do grudnia trzeba przygotowywać się tygodniami. To logistyka dostaw, planowanie oferty, szkolenia, ale też analiza tego, czego zespół nauczył się podczas „On the Job Training”. Dzięki temu Stokrotka wchodzi w świąteczny okres z przemyślanym planem, gotowymi sklepami i zespołami, które dobrze wiedzą, jak zapewnić klientom spokojne zakupy.

Technologia i dobre rozwiązania wspierają ludzi

W sklepach wdrażane są rozwiązania usprawniające codzienną pracę, od technologii po praktyczne, organizacyjne ułatwienia. To połączenie doświadczenia zespołów i nowoczesnych narzędzi sprawia, że zakupy pozostają wygodne nawet przy największym ruchu.

Stokrotka blisko ludzi

Sieć prowadzi blisko 1000 sklepów i zatrudnia około 12 tysięcy pracowników. W wielu miejscowościach jest sklepem „za rogiem” – miejscem, do którego wracają także ci, którzy przyjeżdżają na święta do bliskich. W tym roku Stokrotka zdobyła tytuł Największego Pracodawcy regionu i realizuje kolejne inicjatywy wspierające pracowników oraz klientów.