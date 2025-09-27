Zbieram obierki i robię z nimi to. To najlepszy patent stosowany w moim domu

Obierki po ziemniakach, często wyrzucane, są bogate w witaminy i minerały.

Można je suszyć lub mrozić, aby stworzyć naturalny i wartościowy nawóz dla roślin.

Nawóz z obierek po ziemniakach wspomaga kwitnienie i owocowanie wielu roślin.

Odkryj, jak w prosty sposób przygotować ekologiczny nawóz i wykorzystać kuchenne odpady!

Znajoma powiedziała mi, żeby nigdy nie wyrzucać obierków po ziemniakach

Ziemniaki to źródło wielu witamin i minerałów. Zawierają potas, witaminę C, witaminy z grupy B, wapń oraz żelazo. Mało osób zdaje sobie sprawę, że równie cenne są skorki ziemniaków. I choć w większości nie nadają się one do spożycia, to mogą zostać wykorzystane inaczej. Moja znajoma zdradziła mi, że nigdy nie wyrzuca obierków po ziemniakach. Za każdym razem je suszy lub mrozi. Dzięki temu na wiosnę ma spory zapas rewelacyjne nawozu do roślin.

Jak przechowywać obierki po ziemniakach?

Obierki po ziemniakach z powodzeniem możesz mrozić. Lepszy sposobem wydaje się jednak ich suszenie i przechowywanie w ciemnych i suchym pomieszczeniu. Suszone obierki po ziemniakach nie tracą swoich właściwości i możesz je przechowywać przez długi czas. Jak suszyć obierki po ziemniakach. Wyłóż je na papier pergaminowy i susz w piekarniku przez około 2 godziny aż staną się kruche. Innym sposobem jest przechowywanie obierków w bawełnianym worku zawieszonym na ciepłym grzejniku.

Jak przygotować nawóz do roślin z obierków po ziemniakach?

Nawóz do roślin zrobiony z obierków po ziemniakach to prawdziwa bomba witaminowa. Tak nawożone rośliny obsypią się kwiatami i owocami. Wiosną i latem przygotuj odżywczą mieszankę do swoich roślin w ogrodzie i na balkonie. Wymieszaj obierki po ziemniakach z wrzącą wodą w proporcji 1:10. Wywar odstaw do wystygnięcia i przecedź. Tak przygotowanym nawozem podlewaj rośliny raz na 3 tygodnie. Pamiętaj, że nawóz z obierek po ziemniakach nie jest odpowiedni dla roślin kwasolubnych oraz dla warzyw psiankowatych. Z powodzeniem możesz tak nawozić maliny oraz truskawki.