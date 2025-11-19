Zbliża się ważny termin w pielęgnacji grudnika! Gdy wybije 1 grudnia podlej grudnika tym roztworem. Zanim zdążysz się zorientować wypuści pierwsze pąki, a na Boże Narodzenie cały będzie w kwiatach

Grudnik to popularna roślina kwitnąca zimą, która jest symbolem Bożego Narodzenia.

Aby obsypał się kwiatami, kluczowa jest odpowiednia pielęgnacja i nawożenie w fazie pączkowania.

W okresie kwitnienia warto go dokarmiać, ale należy pamiętać o pewnych zasadach, aby nie stracić pąków.

Odkryj prosty, domowy nawóz z awokado, który sprawi, że Twój grudnik będzie kwitł jak zaczarowany!

Zetrzyj na tarce i podlewaj tym grudnika. W fazie kwitnienie obsypie kwiatami jak zaczarowany

Kaktusa bożonarodzeniowy lub szlumbergera, czyli popularny grudnik to jeden z kwiatów-symboli Bożego Narodzenia. Często wykorzystywany jest jako ozdoba świąteczna. To jeden z niewielu gatunków kwiatów doniczkowych, który kwitnie zimą. Często w okresie Bożego Narodzenia grudnik obsypuje czerwonymi lub różowymi kwiatami. Aby jednak tak się stało bardzo ważna jest jego pielęgnacja w momencie, gdy zaczyna wypuszczać pierwsze paki. To właśnie wtedy warto dokarmić grudnika, aby mógł pobierać z gleby potrzebne mu substancje odżywcze.

W październiku oraz listopadzie eksperci zalecają całkowite zaprzestanie nawożenia oraz ograniczenie podlewania grudnika. To czas spoczynku, w którym roślina nie potrzebuje dodatkowego odżywiania. Kwiaty w ten sposób przygotowują się do sezonu kwitnienia. W przypadku grudnika wypada on na okres zimowy. W momencie, gdy kwiat zaczyna wypuszczać pierwsze pąki można zacząć odpowiednio do dokarmiać. W tym okresie warto stosować płynne nawozy. Eksperci wskazują jednak, że nie powinno się grudnika nawozić częściej niż raz na dwa tygodnie. Czas, gdy roślina wypuszcza pierwsze paki jest również bardzo ważny z innego powodu. Od tego momentu nie przestawiaj doniczki. Takie zachowanie może sprawić, że paki opadną, a grudnik już nie zakwitnie w tym sezonie.

Nawożenie grudnika zimą nie jest skomplikowane i nie musisz sięgać po specjalistyczne, kupne odżywki. Z powodzeniem sprawdzi się, to co samodzielnie przygotujesz. Skutecznym sposobem na odżywienie grudnika w sezonie zimowym jest odżywka z awokado. Wystarczy, że po zjedzeniu awokado zetrzesz na tarce pestkę (najlepiej robić to na dużych oczkach) i dodasz niewielką ilość wody. Całość należy dokładnie zblendować, aż powstanie jednolita mieszanka. Podlewaj nią grudnika raz na dwa tygodnie. Pestka z awokado to bogactwo witamin oraz minerałów dla roślin. Zawiera ona między innymi potas, azot, fosfor, magnez oraz bor. Wszystkie składniki odżywcze poprawią kondycję roślin. Azot wspomaga procesy kwitnienia, a potas i fosfor wspierają układ korzeniowy oraz łodygi i liście.

Jak dbać o grudnika zimą?

Ważne zasady pielęgnacji - ogólne zasady

Światło / stanowisko

Jasne, ale bez ostrego, bezpośredniego nasłonecznienia; stanowiska półcieniste lub miejsca osłonięte przed silnym słońcem.

Podłoże / ziemia

Przepuszczalne, lekko kwaśne, z dodatkiem piasku, perlitu lub drobnego żwirku. Mieszanki dla kaktusów z dodatkiem próchnicy sprawdzają się dobrze.

Wilgotność powietrza

W miarę umiarkowana lub lekko podwyższona - w suchym powietrzu centralnego ogrzewania lepiej zadbać o nawilżacz lub położenie rośliny na tacce z wodą.

Podlewanie

Umiarkowane, pozwalając, by wierzchnia warstwa gleby lekko przeschła przed kolejnym nawodnieniem; unikać przelania.

Nawożenie

W okresie wzrostu i kwitnienia stosować nawozy dla kaktusów lub kwiatów doniczkowych; ograniczać lub zaprzestać nawożenia w okresie spoczynku.