Znany lekarz wskazał najlepsze śniadanie. Wspiera układ trawienny i dobrze wpływa na serce. Jedz ten posiłek o poranku, a będziesz zdrowy i pełen energii

Śniadanie, choć kiedyś uważane za najważniejszy posiłek, dziś ma nieco luźniejsze podejście, ale nadal jest zalecane.

Spożywanie śniadań pomaga regulować apetyt, poziom cukru we krwi i może zmniejszyć ryzyko niektórych chorób.

Brytyjski lekarz Karn Rajan zdradza przepis na idealne śniadanie, które wspiera trawienie i pracę serca – poznaj jego składniki!

Czy śniadanie to najważniejszy posiłek dnia?

Przez lata panowało przekonanie, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i nie można go pomijać. Dzisiaj podejście jest nieco luźniejsze, ale nadal specjaliści zalecają do jedzenia śniadań. Pierwszy posiłek w ciągu dnia reguluje poziom sytości i zapewnia energie. Są ludzie, którym bez śniadanie będzie robiło się słabo i niedobrze w ciągu dnia. Kolejną wartością dodaną spożywania regularnie śniadań jest większa kontrola nad apetytem. Dietetycy wskazują, że osoby jedzące śniadanie lepiej kontrolują pozostałe posiłki w ciągu dnia i rzadziej mają ataki głodu. Dodatkowo śniadania pomagają regulować poziom cukru we krwi, a także minimalizuje ryzyko wystąpienia niektórych chorób takich jak miażdżyca lub cukrzyca.

Znany lekarz wskazał najlepsze śniadanie. Wspiera układ trawienny i pracę serca

Brytyjski lekarz Karn Rajan na TikToku opowiedział, jak powinno wyglądać zdrowe i zbilansowane śniadanie. Jego zdaniem najlepszy posiłek powinien zawierać wysoką zawartość błonnika, białka, probiotyków i polifenol. Jak przygotować takie śniadanie?

Bazą śniadania powinien być skyr lub kefir. Dr Rajan wskazuje, że jest do porcja białka, która dodatkowa wspiera mikrobiologiczną różnorodność w jelitach. Lekarz sugeruje, aby do jogurtu dodać nasiona chia, które wcześniej będą namaczane w mleku migdałowych. Zwiększają ona zawartość odżywczą posiłku o dodatkowe 4 gramy białka i 10 gramów błonnika. Kolejnym krokiem jest dodanie owoców jagodowych, takich jak jeżyny lub borówki. Zawierają one prebiotyki, a także polifenole, które zmniejszają ryzyko chorób serca i poprawiają przepływ krwi. Do tak przygotowanej mieszanki możesz dodać także garść orzechów włoskich. Są one bogate w ALA – kwasy tłuszczowe omega-3, które wspiera zdrowie układu krążenia i mózgu. Dla smaku dr Rajan sugeruje, aby poddać ciemną czekoladę. Zawiera ona flawonole, które wspierają pracę serca. Tak przygotowane śniadanie jest proste, ale zarazem pożywne i bogate w potrzebne składniki odżywcze.