Zrób pomidorówkę ze świeżych pomidorów. Dodaj jeden składnik, który sprawi, że zupa będzie smakowała, jak lato zamknięte w garnku

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-08-18 13:18

Koniec lata to idealny moment na przygotowanie zupy, która kojarzy nam się z poniedziałkowym obiadem. W końcu zupa pomidorowa ugotowana na pozostałościach z niedzielnego rosołu to klasyk w polskich domach. Niegdyś przygotowywana głównie na koncentracie. Jednak najlepsza zupa pomidorowa powstaje wtedy, gdy mamy dostęp do świeżych pomidorów, które z końcem lata smakują najlepiej.

Zupa ze świeżych pomidorów

i

Autor: SHUTTERSTOCK Zupa ze świeżych pomidorów
  • Odkryj przepis na wyjątkową zupę pomidorową, która smakuje latem.
  • Sekretem jej smaku są świeże pomidory i zaskakujący dodatek.
  • Dowiedz się, jak możesz podkręcić swoją Twoją ulubioną pomidorówkę.

Zupa pomidorowa ze świeżych owoców ma zupełnie inny smak niż pomidorówka z koncentratu. Z końcem sierpnia, kiedy pomidory mają najwięcej aromatu, są najbardziej umamiczne, możemy przygotować obłędny posiłek, przy niewielkim nakładzie pracy. A jeśli dodamy do niej jeszcze gruszkę, podbijemy letni smak.

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów. Przepis na pomidorówkę, która smakuje latem

Popularna pomidorówka, obok schabowego z kapustą, jest uważana za jedną z potraw narodowych. Tymczasem zupa pomidorowa jest jadana na całym świecie. Polska wersja znacznie różnie się od włoskiej, meksykańskiej czy indyjskiej. Włoska będzie gęsta i kremowa z nutą bazylii i oliwy. Meksykańska ostra i wyrazista za sprawą papryki, a indyjska, poprzez dodatek kuminu, niezwykle aromatyczna. Jednak w większości wspaniały smak, zawdzięczamy świeżym warzywom. Poza sezonem możemy ratować się pomidorami z puszki lub własnoręcznie zrobionym sokiem. Jeśli chcemy, by nasza pomidorówka była jeszcze smaczniejsza, a słodko- kwaśny smak bardziej wyrazisty możemy do naszej pomidorówki dodać przetartą, dojrzałą gruszkę. Wyczuwalny owocowy aromat w połączeniu ze świeżymi pomidorami i lekkim wywarem to pomysł na najlepszą pomidorówkę.

Do przygotowania zupy ze świeżych pomidorów potrzebujesz (składniki na 6 porcji): 1,5 kg dojrzałych, soczystych pomidorów (różne odmiany dla bogatszego smaku),1 średnia cebula, 2 ząbki czosnku, 1 średnia marchewka, 2 łodygi selera naciowego, jedna duża dojrzała gruszka, bulion warzywny lub woda: 1,5 litra, 2 łyżki oliwy z oliwek, garść liści bazylii, sól i świeżo mielony czarny pieprz do smaku, grzanki lub makaron albo ryż do podania.

Przygotowanie zupy ze świeżych pomidorów: Umyj pomidory i natnij na krzyż na spodzie każdego pomidora. Blanszuj pomidory - wrzuć je na minutę do wrzącej wody, a następnie przełóż do miski z lodowatą wodą. Następnie obierz je ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki, usuwając twarde części. Cebulę i czosnek posiekaj. Marchewkę zetrzyj lub pokrój w drobną kostkę. Seler pokrój w plasterki. Gruszkę zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. W dużym garnku rozgrzej oliwę z oliwek na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę i smaż, aż zmięknie i stanie się szklista (około 5 minut). Dodaj posiekany czosnek, startą marchewkę i seler naciowy. Smaż przez kolejne 3-4 minuty, aż warzywa lekko zmiękną. Dodaj pokrojone pomidory do garnka z warzywami. Wlej bulion warzywny (lub wodę). Dodaj gruszkę, sól i pieprz. Zagotuj, a następnie zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez około 20-25 minut, aż pomidory całkowicie się rozpadną, a smaki się połączą. Jeśli wolisz gładką zupę, zblenduj ją blenderem ręcznym bezpośrednio w garnku lub partiami w blenderze kielichowym. Spróbuj zupy i dopraw do smaku solą, pieprzem. Podawaj zupę pomidorową na ciepło lub letnią, udekorowaną świeżymi listkami bazylii. Możesz podawać z grzankami, drobnym makaronem lub ryżem.

ZOBACZ TEŻ: Jak ugotować kukurydzę? Bajeczne sposoby na obłędnie pyszną kolbę. Kukurydza będzie żółciutka i miękka, ale chrupiąca

Super Express Google News
Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii
Pytanie 1 z 10
„Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEPIS NA OBIAD
ZUPA POMIDOROWA
GOTOWANIE
LATO
POMIDORY