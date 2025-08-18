Zrób pomidorówkę ze świeżych pomidorów. Dodaj jeden składnik, który sprawi, że zupa będzie smakowała, jak lato zamknięte w garnku

Odkryj przepis na wyjątkową zupę pomidorową, która smakuje latem.

Sekretem jej smaku są świeże pomidory i zaskakujący dodatek.

Dowiedz się, jak możesz podkręcić swoją Twoją ulubioną pomidorówkę.

Zupa pomidorowa ze świeżych owoców ma zupełnie inny smak niż pomidorówka z koncentratu. Z końcem sierpnia, kiedy pomidory mają najwięcej aromatu, są najbardziej umamiczne, możemy przygotować obłędny posiłek, przy niewielkim nakładzie pracy. A jeśli dodamy do niej jeszcze gruszkę, podbijemy letni smak.

Popularna pomidorówka, obok schabowego z kapustą, jest uważana za jedną z potraw narodowych. Tymczasem zupa pomidorowa jest jadana na całym świecie. Polska wersja znacznie różnie się od włoskiej, meksykańskiej czy indyjskiej. Włoska będzie gęsta i kremowa z nutą bazylii i oliwy. Meksykańska ostra i wyrazista za sprawą papryki, a indyjska, poprzez dodatek kuminu, niezwykle aromatyczna. Jednak w większości wspaniały smak, zawdzięczamy świeżym warzywom. Poza sezonem możemy ratować się pomidorami z puszki lub własnoręcznie zrobionym sokiem. Jeśli chcemy, by nasza pomidorówka była jeszcze smaczniejsza, a słodko- kwaśny smak bardziej wyrazisty możemy do naszej pomidorówki dodać przetartą, dojrzałą gruszkę. Wyczuwalny owocowy aromat w połączeniu ze świeżymi pomidorami i lekkim wywarem to pomysł na najlepszą pomidorówkę.

Do przygotowania zupy ze świeżych pomidorów potrzebujesz (składniki na 6 porcji): 1,5 kg dojrzałych, soczystych pomidorów (różne odmiany dla bogatszego smaku),1 średnia cebula, 2 ząbki czosnku, 1 średnia marchewka, 2 łodygi selera naciowego, jedna duża dojrzała gruszka, bulion warzywny lub woda: 1,5 litra, 2 łyżki oliwy z oliwek, garść liści bazylii, sól i świeżo mielony czarny pieprz do smaku, grzanki lub makaron albo ryż do podania.

Przygotowanie zupy ze świeżych pomidorów: Umyj pomidory i natnij na krzyż na spodzie każdego pomidora. Blanszuj pomidory - wrzuć je na minutę do wrzącej wody, a następnie przełóż do miski z lodowatą wodą. Następnie obierz je ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki, usuwając twarde części. Cebulę i czosnek posiekaj. Marchewkę zetrzyj lub pokrój w drobną kostkę. Seler pokrój w plasterki. Gruszkę zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. W dużym garnku rozgrzej oliwę z oliwek na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę i smaż, aż zmięknie i stanie się szklista (około 5 minut). Dodaj posiekany czosnek, startą marchewkę i seler naciowy. Smaż przez kolejne 3-4 minuty, aż warzywa lekko zmiękną. Dodaj pokrojone pomidory do garnka z warzywami. Wlej bulion warzywny (lub wodę). Dodaj gruszkę, sól i pieprz. Zagotuj, a następnie zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez około 20-25 minut, aż pomidory całkowicie się rozpadną, a smaki się połączą. Jeśli wolisz gładką zupę, zblenduj ją blenderem ręcznym bezpośrednio w garnku lub partiami w blenderze kielichowym. Spróbuj zupy i dopraw do smaku solą, pieprzem. Podawaj zupę pomidorową na ciepło lub letnią, udekorowaną świeżymi listkami bazylii. Możesz podawać z grzankami, drobnym makaronem lub ryżem.

