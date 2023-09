Zrób to teraz na tarasie, a wiosną i latem sobie podziękujesz. Jak zaimpregnować taras na zimę? To najlepszy sposób na impregnację tarasu, jaki znamy

Jak zabezpieczyć taras przed zimą? To musisz wykonać

Wczesna jesień to najlepsza pora na zabezpieczające prace w ogrodzie. To czas na przygotowanie roślin i drzew na nadchodzącą zimę. Podobnie jest w przypadku tarasów oraz ogrodowych altanek. Je również należy zabezpieczyć przed chłodnymi i wilgotnymi dnami. Bez odpowiedniej impregnacji ich wytrzymałość się zmniejszy. W przypadku drewnianych elementów mogą one zacząć się odkształcać i gnić. Najlepszą metodą na zabezpieczenie drewnianych elementów na tarasie oraz na altance jest olejowanie. To podobny proces, jakie wykorzystuje się w przypadku impregnacji drewnianych desek do krojenia.

Jak olejować drewniane deski na tarasie?

Olejowanie drewna chroni je przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, takich jak mróz oraz wilgoć. Olej w prosty sposób wypełnia pory drewna, dzięki czemu nie może w niej przenikać woda. Pamiętaj, że zamarzająca woda w szczelinach drewna może prowadzić do odkształcania się i pękania desek. Zanim rozpoczniesz olejowanie porządnie umyj taras lub altanę. Ważne, by olej nakładać na surowe drewno. Papierem ściernym zetrzyj farbę lub inny preparat. Zrób to również, gdy drewno jest poszarzałe lub pokryte mchem. Grubą warstwą oleju pokryj wszystkie elementy drewniane. Najlepiej robić do w ciepły i suchy dzień. W taką pogodę olej porządnie wniknie w deski i zaimpregnuje je na zimę.

