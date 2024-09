Zrób to we wrześniu, a jeszcze w tym sezonie zbierzesz plony. Co siać we wrześniu?

Wrzesień coraz częściej jest bardzo ciepły, co daje ogrodnikom możliwość wydłużenia sezonu upraw. Po zebraniu letnich warzyw można jeszcze wysiać całkiem sporo gatunków warzyw, które zakwitną przed zimą, a także kwiatów czy ziół.

Jakie warzywa warto wysiewać we wrześniu?

Mimo że we wrześniu wiele roślin kończy swój cykl wegetacyjny, wciąż jest jeszcze możliwość wysiewu warzyw o szybkim wzroście, które można zebrać przed zimą.

Początek jesieni to doskonały moment, aby siać warzywa, które dobrze znoszą chłodniejsze temperatury. Warto teraz uprawiać takie gatunki jak roszponka, szpinak, rukola, czy cebula dymka. Ze względu na szybki wzrost, dadzą plony w ciągu kilku tygodni. Inne, jak sałata zimująca wzejdą wczesną wiosną, zapewniając nam dostęp do świeżych warzyw w czasie, gdy nie ma jeszcze dużego wyboru

wyjaśnia Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko.

Roszponka i rukola

Roszponka warzywna oraz rukola to doskonałe warzywa liściowe do siewu we wrześniu. Roszponkę można wysiewać przez dłuższy okres, ale wrzesień jest ostatnim momentem, by umieścić nasiona bezpośrednio w gruncie. Jest to roślina mało wymagająca i łatwa w uprawie, dlatego poradzą sobie z nią nawet początkujący ogrodnicy. Trzeba pamiętać o zapewnieniu jej żyznej i przepuszczalnej gleby w miejscu słonecznym, osłoniętym i ciepłym. Bardzo dobrze znosi przymrozki i rośnie tak szybko, że już po 3-4 tygodniach jest gotowa do zebrania, idealnie przed okresem zimowym.

Szpinak, sałata zimująca i cebula dymka

Szpinak można wysiać wprost do gruntu pod koniec lata na głębokość 1-2 cm w rozstawie 30×5 cm, w miejscu słonecznym lub półcienistym. Plony świeżych, chrupiących liści będzie można zebrać w październiku i listopadzie.

Sałatę zimującą można siać do gruntu w sierpniu i we wrześniu. Do uprawy w tym okresie nadają się tylko niektóre odmiany np. „Meraviglia d’Inverno”. Warto okryć plony słomą lub gałęziami, aby nie przemarzły.

Zasiej do gruntu we wrześniu

Wrzesień to także czas na sadzenie cebuli dymki, która przetrwa zimę w gruncie, a zbiory będą możliwe wczesną wiosną. Należy pamiętać o zabezpieczeniu roślin przed mrozami, np. przy pomocy włókniny.

Nie tylko warzywa nadają się do wysiewu we wrześniu – to również doskonały czas na sianie niektórych ziół, które dobrze zimują w gruncie lub mogą być przeniesione do domu.

Estragon – można wysiewać wprost do gruntu lub na rozsadę po osłony, na głębokość 0,3-0,5 cm, rozstawa 40 x 40 cm

Rumianek pospolity – siejemy do gruntu, na głębokość 0,5 cm, rozstawa 30 x 10 cm

Trybuła ogrodowa – siejemy do gruntu, na głębokość 0,5 cm, rozstawa 20 x 10 cm

Co jeszcze można siać we wrześniu?

Wrzesień to idealny moment na sadzenie wrzosów. Wczesna jesień zapewnia roślinom czas na aklimatyzację przed nadchodzącym zimowym chłodem. Wrzosy preferują glebę przepuszczalną o kwaśnym odczynie pH w zakresie od 4,5 do 5,5. Najlepsze dla nich są miejsca słoneczne i ciepłe. Należy unikać nadmiaru wilgoci, który może prowadzić do gnicia roślin.

Wrzosy to rośliny, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą zachwycać swoim pięknem przez długi czas. To doskonały wybór na jesienne rabaty i tarasy, pod warunkiem, że zapewnimy im odpowiednie warunki. Prawidłowa pielęgnacja wrzosów, w tym regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, pozwoli cieszyć się ich pięknem przez wiele miesięcy

doradza Joanna Legutko, ekspert ogrodniczy, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko.

We wrześniu ogród wkracza w fazę przygotowań do zimy, ale nadal możemy wysiać nowe rośliny, które dadzą plony jeszcze przed nadejściem mrozów lub wczesną wiosną. To idealny czas na uprawę roślin o krótkim okresie wegetacji, takich jak szpinak, rukola czy roszponka, a także ziół czy niektórych kwiatów.