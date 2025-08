Zrób to zawsze po wyjęciu ubrań z pralki, a nie będziesz musiała ich prasować. Rzeczy będą gładkie bez zagnieceń. Wieszanie prania na suszarce

Zrób to zawsze po wyjęciu ubrań z pralki, a nie będziesz musiała ich prasować

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak prawidłowo wieszać pranie na suszarce, aby nie tylko szybko wyschło, ale też nie śmierdziało stęchlizną i nie było pogniecione. W końcu kto z nas lubi spędzać czas nad deską do prasowania i z żelazkiem w ręku, aby wygładzić pogniecione po praniu ubrania? Chyba niewiele osób. Dlatego warto dowiedzieć się, jak najlepiej jest wieszać rzeczy na suszarce. Okazuje się, że jedna czynność wykonana tuż po wyjęciu rzeczy z pralki może sprawić, że po wysuszeniu nie będą one wymagały prasowania. Po prostu każdą rzecz po wyjęciu z pralki i przed rozwieszeniem jej na suszarce porządnie otrzep. Otrzepywanie ubrań po praniu, choć może wydawać się drobnostką, ma duże znaczenie dla ich późniejszego wyglądu i stanu. Po wyjęciu z pralki, ubrania są zazwyczaj wilgotne i pomięte, a odpowiednie otrzepywanie pomaga je wygładzić i przygotować do suszenia, minimalizując zagniecenia i ułatwiając prasowanie, a czasem nawet je zastępując.

Jak szybko wysuszyć pranie, żeby nie śmierdziało stęchlizną?

O ile suszenie prania latem, gdy jest ciepło i słonecznie nie jest żadnym wyzwaniem, o tyle w deszczowe dni może się okazać, że nasze rzeczy nie schną, a wręcz kiszą się na suszarce. To prosta droga do tego, aby rzeczy zaczęły nieprzyjemnie pachnięć stęchlizną. Dlatego warto wiedzieć, jak sprytnie przyspieszyć suszenie prania nawet w chłodniejsze i deszczowe dni. Po pierwsze zadbaj o to, aby piorąc rzeczy w pralce dobrze je odwirować. Możesz także po zakończeniu programu wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik dodatkowo wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z prania rzeczy nie będą tak mokre, a po wyłożeniu na suszarkę znacznie szybciej wyschną. Warto również co godzinę przekładać rzeczy rozwieszone na suszarce na drugą stronę, aby schły równomiernie. Pozostawienie odstępów między rzeczami na suszarce również pozwoli na lepszą cyrkulację powietrza i sprawi, że potem nie będą one nieprzyjemnie pachnieć.