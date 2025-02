Zwilż i wstaw do szafki kuchennej, a usuniesz z niej mole szybko i skutecznie. Niewiele osób wie, że te owady wprost nie znoszą tego zapachu. Sposób na mole spożywcze

Rozpuść 4 łyżki tego w 4 litrach wody i podlewaj tuje do lipca. Żywopłot zazieleni się niczym zazdrośni sąsiedzi. Nawóz, który pobudza tuje do wzrostu po zimie

Zwilż i wstaw do szafki kuchennej, a usuniesz z niej mole szybko i skutecznie

Mole spożywcze to szkodniki, które na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, jednak to tylko pozory. Ich larwy najczęściej bytują w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. Bardzo szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to potem niezwykle ciężko się ich pozbyć. Jeśli zauważyłaś w swojej kuchni te małe owady, to musisz od razu działać i to kompleksowo. Oczywiście tu ważne jest staranne wysprzątanie każdego zakamarku szafek kuchennych, o czym przeczytasz poniżej. Kiedy szafki będą czyste, a produkty spożywcze dobrze zabezpieczone, wstawiamy je do szafek i w każdej z nich umieszczamy zwilżony aromatem spożywczym wacik. Można wybrać jeden z aromatów, których mole nie znoszą, czyli: waniliowy, miętowy, goździkowy, czy cytrynowy. Dzięki temu mole spożywcze będą omijać Twoje szafki kuchenne szerokim łukiem i na pewno do nich nie zawitają. Oczywiście pamiętaj, aby co kilka dni wymieniać wacik na świeży, aby zachować intensywną woń.

Jak pozbyć się moli spożywczych z kuchni? Posprzątaj i zabezpiecz

W pierwszej kolejności wyjmij wszystko z szafek kuchennych i umyj ich wnętrza wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Pamiętaj także, aby zrobić porządek z produktami, które w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami włożyć 1-2 liści laurowych. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą zapachu liści laurowych, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.

