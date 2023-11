Zwiń w kulkę i włóż do zmywarki. Sztućce będą lśnić, jak nigdy dotąd. Sposób na mycie sztućców

Wyjmij to z doniczki. Storczyk będzie uginać się od kwiatów, aż sąsiadki będą prosić Cię o poradę. Pielęgnacja storczyków jesienią i zimą

Zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat i ułatwia życie wielu osobom. Niestety czasami wyjmujemy z niej niedomyte naczynia. Bywa także, ze na szklankach pojawiają się zacieki, a sztućce stają się matowe. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma trikami, które pomogą domywać naczynia w zmywarce na błysk - w tym także i sztućce. Jak myć sztućce, aby przywrócić im blask? Niemal w każdym urządzeniu jest przeznaczone dla nich miejsce. Najczęściej jest to koszyk lub specjalna szuflada znajdująca się na samej górze. Jeśli chcesz, aby Twoje sztućce były lśniące jak nigdy dotąd, to zwiń kawałek folii aluminiowej w kulkę i połóż ją przy sztućcach w zmywarce. Następnie nastaw program mycia. Po wyjęciu z urządzenia będą czyste i bez zacieków.

Jak myć sztućce w zmywarce?

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej można śmiało myć w zmywarce. Jeśli chcesz mieć pewność, że widelce, łyżki oraz noże będą idealnie czyste po myciu w zmywarce, warto zastosować prosty trik. Wystarczy, że będziesz je układać w koszyku naprzemiennie uchwytem w górę i w dół. To zagwarantuje, że będą perfekcyjnie umyte. Podczas wyjmowania ich ze zmywarki przecieraj każdy z osobna ściereczka, aby nie pozostały na nich zacieki i smugi.