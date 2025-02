7 dni, które zmienią Twój związek na lepsze: Odkryj mikronawyki, które działają!

Przekonaj się sama czy proponowane przez Gottmanów mikronawyki zmienią Twój związek. Nie czekaj na „idealny moment” – zacznij od dziś!

1. Po pierwsze doceniać – małe rzeczy, wielki efekt

„Dziękuję, że zrobiłeś mi kawę” albo „Uwielbiam, jak dbasz o nasz dom” – to słowa, które mogą wydawać się banalne, ale mają ogromną moc. Codzienne okazywanie wdzięczności za drobne gesty partnera jest niezwykle ważne. Na każdą negatywną interakcję w związku powinno przypadać pięć pozytywnych! Te proste mikronawyki wprowadzają więcej ciepła i bliskości do relacji.

2. Po drugie uważnie słuchać, by zrozumieć perspektywę partnera

Wspólna rozmowa – to uważność na to, co mówi partner. Zamiast przerywać lub odnosić wszystko do siebie, spróbuj naprawdę posłuchać. Zadawaj pytania, które pokazują, że chcesz zrozumieć jego punkt widzenia. Słuchanie to umiejętność, która tworzy przestrzeń do prawdziwego porozumienia.

3. Pielęgnować wspólne rytuały – niech czas dla siebie będzie świętością!

Związek to nie tylko „wielkie chwile” – to codzienne, małe momenty, które dają poczucie szczęścia. Warto zaplanować czas tylko dla siebie – wieczory filmowe, wspólne gotowanie czy romantyczne weekendy we dwoje. To dobre nawyki, które zbliżają i pomagają budować silną więź emocjonalną.

4. I wreszcie: postawić na szczerość – mówić o swoich emocjach i potrzebach

To, o czym często zapominamy w codziennym życiu, to szczerość w wyrażaniu emocji. „Czuję się zaniedbana” lub „Chciałabym, żebyśmy spędzili więcej czasu razem” – takie słowa pomagają wyjść z cienia niedopowiedzeń i dają przestrzeń do wzajemnego zrozumienia. To niewielka, ale bardzo ważna zmiana.

A może to dobry pomysł, aby na Walentynki wspólnie z partnerem przetestować zaproponowany przez Gottmanów w książce „Recepta na miłość" 7-dniowy plan wprowadzenia mikronawyków, by rozwijać Wasz związek …

i Autor: materiały prasowe „Recepta na miłość"