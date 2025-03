„Czuję cię bardziej” czyli maksymalna bliskość

W relacji bliskość nie jest jedynie preludium do cielesnego zbliżenia – to fundament, na którym buduje się prawdziwa namiętność. To chwile, w których można być w pełni sobą, doświadczając akceptacji, czułości i głębokiego połączenia z drugą osobą. Gdy czujesz się swobodnie i bezpiecznie, każdy dotyk staje się bardziej intensywny, a każde zbliżenie – pełne autentycznej bliskości. Dzięki temu poczuciu możesz się otworzyć, bez obaw dzielić swoimi pragnieniami i czuć, że jest się w pełni akceptowanym. Marka Durex wie, że prawdziwa intymność zaczyna się od bliskości – tej emocjonalnej i fizycznej. A tę maksymalną pomogą zapewnić nowe, najcieńsze w historii marki, Durex Sensual, które łączą niezrównane doznania z poczuciem bezpieczeństwa.

– Największa bliskość rodzi się tam, gdzie jest zaufanie, swoboda i poczucie pełnego komfortu. To stan, w którym można oddać się chwili bez obaw, całkowicie skupiając się na drugiej osobie. Ale to nie tylko namiętność – to też wspólna troska o siebie nawzajem. Dlatego, aby doświadczyć tej intymności w pełni, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu – mówi ambasadorka kampanii Patrycja Wonatowska, ekspertka współpracująca z Durex.

Nowe prezerwatywy Durex Sensual dla maksymalnej bliskości

Aby bliskość była jeszcze bardziej intensywna, Durex uzupełnił portfolio o linię najwyższej jakości prezerwatyw Durex Sensual. Składa się na nią wariant standardowy oraz Extra Lube, które są najcieńszymi prezerwatywami w historii marki. Poza nimi dostępne są również warianty Durex Senual Non Latex, XL oraz Slim – by każdy znalazł produkt dopasowany do potrzeb swoich i swojego partnera/partnerki. Każdy z nich zapewnia uczucie maksymalnej bliskości przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Durex Sensual to rozwiązanie, które pozwala czuć bardziej – bo prawdziwa bliskość zaczyna się tam, gdzie czujemy się swobodnie.

Wszystko zaczyna się w sypialni

Więź, głębokość relacji, poczucie bezpieczeństwa – to podstawy bliskości, jednak do zbudowania odpowiedniej atmosfery przed zbliżeniem, warto też zadbać o samo otoczenie, w którym się znajdujemy. Zwykle to w sypialni dochodzi do tych najbardziej intymnych sytuacji, dlatego Durex wspólnie z IKEA opracował „7 zasad bliskości” na podstawie 6 czynników dobrego snu. To komfort, temperatura, oświetlenie, dźwięk, jakość powietrza, porządek i przede wszystkim bliskość, które mogą zmienić każdą noc w pełne emocji i zmysłowości doświadczenie.

– Bliskość to coś więcej niż dotyk – to także światło tworzące nastrój, miękkie tkaniny otulające skórę czy zapach świec i świeżej pościeli pobudzający zmysły. Sypialnia to nie tylko miejsce odpoczynku, ale i przestrzeń intymności, w której otwieramy się na drugą osobę. Choć każdy z nas jest inny, wszyscy mamy te same potrzeby – odczuwania, bliskości i dotyku. Dobrze zaprojektowana sypialnia powinna odpowiadać na te pragnienia, tworząc atmosferę, w której miłość i namiętność przychodzą naturalnie – mówi Jarosław Pietrzak krajowy lider ds. Strategii i Rozwoju rynku wnętrzarskiego IKEA Polska.