Czytanie na głos czy audiobook? Co lepiej wspiera rozwój mowy dziecka

Wspólne czytanie na głos wzbogaca słownictwo dziecka i daje mu okazję do rozmowy

Audiobook oswaja dziecko z językiem, ale nie odpowie na jego pytania

W przypadku niemowląt i małych dzieci najważniejsze są kontakt z dorosłym i rozmowa o książce

Audiobook może wspierać rozwój mowy, jeśli dorosły słucha go z dzieckiem i rozmawia z nim o usłyszanej historii

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Czytanie na głos czy audiobook? Rozmowa pomaga dziecku rozwijać mowę

Czytanie na głos zwykle lepiej wspiera rozwój mowy małego dziecka, ponieważ łączy historię z bezpośrednim kontaktem i rozmową. Dziecko może wskazać obrazek, przerwać, zapytać o słowo albo powiedzieć, co zauważyło. Dorosły reaguje wtedy od razu, nazywa rzeczy, rozwija wypowiedź dziecka i dopasowuje język do tego, co je zaciekawiło.

Audiobook daje dziecku kontakt ze słowami, zdaniami, rytmem języka i opowieścią. Nie zastąpi jednak wymiany zdań z dorosłym. Głośnik nie zauważy, że dziecko nie rozumie słowa, nie odpowie na jego pytanie ani nie zachęci go do opisania ilustracji.

Wspólne czytanie rozwija mowę przez rozmowę

Podczas wspólnego czytania dziecko słyszy nie tylko tekst książki. Słyszy też dodatkowe wyjaśnienia, pytania, powtórzenia i nowe określenia odnoszące się do obrazków oraz własnych doświadczeń. To rozmowa poza tekstem pomaga dziecku lepiej rozumieć słowa i budować własne wypowiedzi.

Nie trzeba czytać książki od pierwszej do ostatniej strony. Maluch może długo oglądać jedną ilustrację, wracać do ulubionej strony albo prosić codziennie o tę samą opowieść. Powtarzanie jest przydatne, bo dziecko ma kolejne okazje usłyszeć znane słowa i zacząć używać ich samodzielnie.

Warto zostawiać dziecku czas na odpowiedź, nawet gdy mówi pojedynczym słowem, wskazuje palcem albo reaguje gestem. Gdy pokaże psa, można powiedzieć: „Tak, to duży pies. Biegnie za piłką”. Dorosły nie sprawdza w ten sposób wiedzy dziecka, lecz pokazuje mu, jak z pojedynczego słowa zbudować dłuższą wypowiedź.

Audiobook jako uzupełnienie wspólnego czytania

Audiobook może oswajać dziecko z dłuższymi historiami, bogatszym słownictwem i różnymi sposobami opowiadania. Szczególnie dobrze sprawdza się u starszych dzieci, które chcą poznać książkę zbyt trudną, by przeczytać ją samodzielnie. Może towarzyszyć dziecku podczas rysowania, odpoczynku lub podróży, a także pomagać wtedy, gdy dziecko ma trudności z czytaniem.

Audiobook nie musi być słuchany w ciszy ani bez przerw. Jeśli dziecko przestaje słuchać, zaczyna się bawić albo chce zatrzymać nagranie, nie oznacza to, że słuchanie nie ma sensu. Przy małych dzieciach krótkie fragmenty zwykle sprawdzają się lepiej niż długa opowieść puszczona od razu do końca.

Do słuchania audiobooka nie jest potrzebny ekran. W przypadku najmłodszych lepiej wybrać sam dźwięk albo połączyć nagranie z papierową książką. Ilustracje dają wtedy punkt zaczepienia do nazywania przedmiotów, emocji i działań bohaterów.

Jak słuchać audiobooków, aby wspierać rozwój mowy dziecka?

Audiobook może stać się początkiem rozmowy, jeśli dorosły od czasu do czasu słucha razem z dzieckiem. Nie ma potrzeby zatrzymywać nagrania co chwilę ani zamieniać historii w lekcję. Wystarczy reagować na to, co zainteresowało dziecko, i po wysłuchaniu fragmentu porozmawiać o jednym lub dwóch wątkach.

Możesz na przykład:

Zatrzymaj nagranie, gdy dziecko pyta o słowo, postać lub wydarzenie.

Nazwij emocje bohatera, na przykład złość, strach, radość lub rozczarowanie.

Zapytaj: Co może wydarzyć się dalej?

Wróćcie do znanej opowieści i zachęć dziecko, by dopowiedziało wybrany moment.

Połącz audiobook z papierową książką, obrazkiem, rysowaniem lub zabawą w bohaterów.

Nie trzeba codziennie wybierać tego samego. Gdy w domu jest czas, by usiąść z dzieckiem i porozmawiać o książce, warto czytać mu na głos. Audiobook dobrze uzupełnia wspólne czytanie, zwłaszcza w podróży lub podczas spokojnej zabawy. Jeśli dziecko ma trudności z rozumieniem mowy, mówi bardzo mało albo traci umiejętności komunikacyjne, które wcześniej już zdobyło, warto skonsultować się z pediatrą lub logopedą.

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