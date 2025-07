Hebe już po raz czwarty wspiera młodych dorosłych z pieczy zastępczej w wejściu na rynek pracy

Gotowi do samodzielności

Według badań mniej niż 30% młodych osób z pieczy zastępczej miało wcześniej jakiekolwiek doświadczenie zawodowe. Nie orientują się w realiach rynku pracy i brakuje im wiedzy, gdzie jej szukać i jak zacząć. Z drugiej strony nie znają swoich predyspozycji, a wybór ścieżki nauki ​i zawodu jest nierzadko przypadkowy. Dlatego potrzebują wsparcia i motywacji kogoś, kto pokaże im, że potrafią i dadzą sobie radę. Program stworzony przez Hebe przy współpracy z Fundacją One Day oferuje im zarówno pracę, jak i mentoring.

„Odkryj siebie z Hebe” to coś więcej niż zatrudnienie – to prawdziwy start w dorosłość. Wsparcie mentorów – pracowników Hebe, którzy zgłosili się do programu – sprawia, że debiut na rynku pracy staje się mniej stresujący, a bardziej rozwijający i wzmacniający.

Właśnie wystartowała 4. edycja programu, do której zakwalifikowało się 37 młodych osób z całej Polski. Dwumiesięczny okres zatrudnienia potrwa od początku lipca do końca sierpnia, ale dla niektórych może to być dopiero początek ścieżki zawodowej. Najbardziej zaangażowani uczestnicy mają możliwość kontynuowania pracy – jeśli sprawdzą się w nowej roli i zdecydują, że chcą zostać na dłużej. W akcję zostały włączone sklepy Hebe w całej Polsce, tak aby umożliwić podopiecznym podjęcie pracy blisko ich miejsc zamieszkania.

- Dla wielu uczestników programu “Odkryj siebie z Hebe” to pierwsze zetknięcie z rynkiem pracy, a my możemy im towarzyszyć i być dla nich realnym wsparciem. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w roli mentorów i indywidualnemu podejściu, przekazujemy im nie tylko niezbędne narzędzia, ale także wzmacniamy wiarę we własne możliwości. A to często solidny fundament do zmiany swojego życia. – powiedziała Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe.

Warsztaty z poznawania siebie

Zanim jednak uczestnicy podejmą pracę w sklepach Hebe, czeka na nich seria warsztatów. Trzydniowy program został zaprojektowany tak, by krok po kroku przygotować ich do pierwszej pracy – nie tylko zawodowo, ale i emocjonalnie. Dwudniową część warsztatową o charakterze rekrutacyjnym po raz kolejny poprowadził Michał Sasin – psycholog, team coach i trener kompetencji biznesowych. Następnie uczestnicy programu poznali swoich mentorów podczas jednodniowych warsztatów integracyjnych poprowadzonych także przez Michała Sasina oraz Adama Adamonisa – trenera i edukatora ruchu somatycznego.

Nowością w tegorocznej edycji są również warsztaty dla kierowników sklepów, do których trafią uczestnicy programu. Pod koniec czerwca wzięli udział w szkoleniu, którego celem było przygotowanie ich do pracy z młodymi osobami wchodzącymi na rynek pracy. To efekt obserwacji wcześniejszych trzech edycji – potrzeby wypracowania wspólnego języka, umiejętnego przekazywania zadań oraz budowania relacji opartej na zaufaniu i wsparciu. Dzięki temu każda ze stron będzie jeszcze lepiej przygotowana do tej współpracy.

- Jeden z naszych podopiecznych przeprowadził się do Warszawy, uciekając z miejsca, które mu nie służyło. Po raz pierwszy w życiu szuka pokoju do wynajęcia, licząc po cichu, że będzie mógł zostać w pracy na dłużej. To dla niego jedyna realna szansa na stabilność – na pierwsze wynagrodzenie, gwarancję zatrudnienia i poczucie, że będzie miał za co ten pokój opłacić. Nie ma tu wsparcia rodziców. Musimy pamiętać, że ta młodzież bardzo często jest sama. W miejscu takim jak Hebe trafiają na dorosłych, którzy – choć wymagający – nie krzyczą, nie oceniają. Widzą ich bagaż: brak więzi, odrzucenie, niepewność siebie. Mentorzy i pracownicy sklepu rozumieją, że za każdym uczestnikiem stoi historia – i chcą ją wesprzeć. To coś więcej niż letni epizod. To mocny start, który można pokazać przy kolejnej rekrutacji. Bo dziś, bez doświadczenia, wielu młodych ludzi po prostu nie dostaje szansy. A tu mogą powiedzieć: „Byłem. Pracowałem. Potrafię”. – powiedziała Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day.

To dopiero początek

Program „Odkryj siebie z Hebe” to znacznie więcej niż pierwszy wpis w CV wychowanków z pieczy zastępczej. To szansa na zbudowanie pewności siebie i zdobycie kompetencji, a także przekroczenie własnych ograniczeń i rozwijanie postaw, które zaprocentują w dorosłym życiu. Uczestnicy programu zyskują nie tylko doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim nową perspektywę na lepszą przyszłość.