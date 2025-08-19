Henkel wspiera edukację dzieci z pieczy zastępczej w ramach 17. edycji programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”

Skala wyzwań, z jakimi mierzą się młodzi ludzie w pieczy zastępczej, jest ogromna. Według raportu GUS z 2024 roku, w pieczy zastępczej dorastało w Polsce 77,3 tys. – to tyle, ile liczy średniej wielkości miasto. Za tymi liczbami kryją się indywidualne historie i marzenia, które często trudno spełnić bez odpowiedniego wsparcia. Bariery w kontynuowaniu nauki po szkole podstawowej sprawiają, że wielu wychowanków jest zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dane GUS pokazują także, że na koniec 2024 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej zaledwie 1,2 tys. dorosłych wychowanków kontynuowało edukację – to dowód na to, jak nielicznym udaje się utrzymać ścieżkę kształcenia1.

W odpowiedzi na te wyzwania, Henkel Polska oraz Fundacja „Polki Mogą Wszystko” kontynuują program stypendialny „Wiem, że warto się uczyć”. Inicjatywa ta ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. W ramach projektu stypendia otrzymają uczniowie kończący 8 klasę szkoły podstawowej, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w nauce i w innych dziedzinach. Roczne wsparcie dla każdego dziecka to kwota 2400 zł. Stypendia mogą być wykorzystane na zakup niezbędnych przyborów edukacyjnych i książek, a także sfinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych kursach, pozwalając uczniom na rozwijanie swoich pasji. W tym roku już po raz 17. Fundacja „Polki Mogą Wszystko” i Henkel Polska łączą siły, by skuteczniej wspierać wychowanków domów dziecka oraz podopiecznych rodzin zastępczych.

- Od 17 lat obserwuję, jak te stypendia zmieniają życie młodych ludzi – czasem w sposób, którego nie da się zmierzyć liczbami. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także ważny sygnał: „Widzimy cię, wierzymy w ciebie, dasz radę”. Właśnie dlatego ten program jest dla mnie jednym z najważniejszych projektów, jakie realizujemy w Henkel Polska – bo daje młodym realną szansę na przyszłość, której wcześniej mogli nawet sobie nie wyobrażać. – tłumaczy Karolina Szmidt, Prezes Henkel Polska.. Każde przyznane stypendium to konkretna historia dziecka i szansa na lepszy start w dorosłe życie. Wierzymy, że edukacja to najlepsza droga do przełamania barier społecznych, dlatego program „Wiem, że warto się uczyć" pozostaje jednym z naszych priorytetowych działań społecznych – dodaje.

Wnioski w ramach tegorocznej edycji projektu można składać za pośrednictwem strony Fundusz stypendialny - Polki Mogą Wszystko do 15 września.

Znaczenie edukacji potwierdzają również badania opinii publicznej. Z raportu CBOS z 2024 roku wynika, że 88% Polaków uważa, iż warto się kształcić, a 54% podkreśla dużą wartość dyplomu uczelni wyższej na rynku pracy2. Dane GUS pokazują, że osoby z wyższym wykształceniem mają w Polsce jedną z najniższych stóp bezrobocia – około 1,5%, czyli sześciokrotnie mniej niż osoby z najniższym wykształceniem3. Jednak dzieci z pieczy zastępczej często muszą pokonać wiele dodatkowych przeszkód, aby osiągnąć ten cel. Program Henkla i Fundacji „Polki Mogą Wszystko” daje im nie tylko materialne wsparcie, ale też motywację i narzędzia potrzebne do rozwijania talentów oraz realizacji marzeń, pomagając przełamać bariery.

– Dla wielu młodych ludzi wychowujących się w pieczy zastępczej kontynuacja edukacji to nie tylko wyzwanie, ale też ogromna szansa. Wsparcie stypendialne daje im nie tylko realne możliwości dalszego kształcenia, ale przede wszystkim wiarę w to, że ich wysiłek ma sens. Program „Wiem, że warto się uczyć” pozwala im podejmować decyzje zgodne z ich talentami i marzeniami. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że firma Henkel kolejny rok z rzędu dostrzega tych młodych ludzi i wspiera ich na początku dorosłej drogi – powiedziała Joanna Kuzebska, Kierownik Fundacji „Polki Mogą Wszystko”.

Henkel Polska wspiera edukację dzieci na różnych poziomach

Henkel Polska, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat intensywnie wspiera proces edukacji dzieci i młodzieży. Oprócz programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć" firma realizuje inne dedykowane programy edukacyjne dla najmłodszych. Jednym z nich jest „Świat Młodych Badaczy” – program edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych, który poprzez interaktywne warsztaty w przejrzysty i ciekawy sposób przybliża dzieciom świat badań naukowych i przedmiotów ścisłych. Innym przykładem jest program „Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju” realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego, który uczy młodych ludzi odpowiedzialnego podejścia do środowiska i kształtuje postawy proekologiczne.