Jak uczyć dzieci dogadywać się po kłótni? Konflikt może zbliżać

Bajka, która uczy rozumienia uczuć

Bajka autorstwa Bogusia Janiszewskiego opowiada historię łasicy Łucji, która wraca do szkoły po wakacjach i zauważa, że jej najlepsza przyjaciółka zaczęła spędzać czas z kimś innym. Ta zmiana wywołuje w niej burzę uczuć – zazdrość, złość i poczucie odrzucenia. Impulsywna reakcja Łucji prowadzi do ucieczki z klasy, ale rozmowa z wychowawczynią pozwala jej zrozumieć, że za gniewem kryje się potrzeba bycia ważną i zauważoną. To ważna lekcja, która uczy dzieci, jak rozpoznawać własne uczucia i komunikować je innym.

Dlaczego emocje są tak ważne?

Konflikty są naturalną częścią relacji, także dziecięcych. Marka Pepco wierzy, że dzięki właściwemu wsparciu dzieci mogą nauczyć się nazywać emocje i wyrażać potrzeby. „W Pepco od lat angażujemy się w inicjatywy, które rozwijają dziecięcą wyobraźnię, wspierają umiejętności społeczne oraz poprawiają dobrostan i bezpieczeństwo najmłodszych. Projekt „Przyjaźń, kredki i robaki” jest nam szczególnie bliski, bo uczy dzieci otwartego mówienia o emocjach, słuchania siebie nawzajem i szukania porozumienia. Takie działania mają ogromną wartość, ponieważ pomagają najmłodszym budować relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Co równie ważne, dają dzieciom, ale też ich rodzicom, narzędzia do radzenia sobie z emocjami” - podkreśla Kasia Wilczewska Head of Corporate Communication Pepco

Premiera pełna wzruszeń i nauki

Podczas premiery bajki dzieci mogły posłuchać fragmentów czytanych przez ambasadorkę projektu, Małgorzatę Sochę. – „Na drugie imię mam radość – to najlepsza z emocji. Czytanie bajek to w naszym domu codzienny, wieczorny rytuał. Bajki mogą być wspaniałym źródłem wiedzy. Uczą wrażliwości, odczuwania i rozumienia emocji. To wspaniała misja” – powiedziała Małgorzata Socha, ambasadorka projektu.Dzieci wzięły również udział w animacji bajkoterapeutycznej, gdzie przez zabawę i rozmowę poznawały, jak nazywać swoje emocje i mówić o tym, czego potrzebują.

Bajkoterapia jako wsparcie rozwoju dzieci

Fundacja Zaczytani.org od lat wykorzystuje bajkoterapię, by pomagać dzieciom w rozwijaniu odporności psychicznej i kompetencji społecznych. „Konflikt to nie porażka, ale początek rozmowy. W tej bajce pokazujemy, że z trudnej sytuacji może urodzić się coś dobrego – większa uważność, odwaga mówienia o potrzebach i nowa jakość przyjaźni” – przypomina Agnieszka Machnicka, prezeska Fundacji. Bajka stworzona wspólnie z Pepco jest doskonałym przykładem, jak poprzez słowo można wspierać dziecięcy rozwój i tworzyć przestrzeń do wyrażania uczuć.

Dostęp do materiałów dla każdego

Cały pakiet materiałów edukacyjnych, w tym bajka, artykuł ekspercki oraz scenariusze do pracy z dziećmi, jest dostępny bezpłatnie na stronie Pepco: www.pepco.pl/kolekcje/bajka-psychoedukacyjna/ oraz stronie Fundacji Zaczytani.org. Klienci sieci mogą zeskanować w sklepach kody QR odsyłające do strony z publikacją i przesłuchać audiobook, który nagrali wolontariusze – pracownicy Pepco. To wartościowe narzędzia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, które pomagają dzieciom i dorosłym lepiej rozumieć świat emocji i budować trwałe więzi.