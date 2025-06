Levis z wyjątkową inicjatywą! Świętuje miesiąc wolności, dumy i tolerancji

Radość z bycia sobą i moc relacji międzyludzkich to fundamenty tej kolekcji. Projektanci Levi’s® sięgnęli po symbolikę zakorzenioną w queerowej kulturze – od różowego trójkąta, który w latach 70. został przekształcony w znak oporu i dumy, po archiwalne materiały GLBT Historical Society. Dzięki temu powstały projekty, które łączą przeszłość z teraźniejszością, dając przestrzeń do wyrażania siebie.

W kolekcji znalazły się m.in. statementowe kurtki, takie jak Pride One Family Trucker czy Denim Moto Jacket – stworzone po to, by zwracać uwagę. Obok nich pojawiają się koszulki niosące mocny przekaz: Community Tee, Pride Relaxed Crew i Pride Retro Mesh Tee z kultowym różowym trójkątem. Całość uzupełniają dodatki, które dopełniają styl – Pride Essential Cap i Pride Bandana, symbolizująca queerową siłę i widoczność. Kampania skupia się na osobach, które działają, inspirują i budują społeczność: Shayne Gottlieb – muzyk country i współtwórca ruchu They Move w Los Angeles; Nora Foss – artystka, muzyczka i kulinarna wizjonerka; Malia Spanyol – właścicielka queerowego baru MOTHER w San Francisco; Sadyr Diouf – DJ, producent, aktor i model; oraz Alicia Sadler – reżyserka, scenarzystka i twórczyni artystycznych światów. To właśnie oni pokazują, jak wygląda prawdziwa wolność i ekspresja.

Dodatkowo marka zaprosiła queerowych artystów do współpracy nad kolekcją naszywek inspirowaną bezpiecznymi przestrzeniami. Projekty dostępne będą przez cały rok w sklepach z punktem personalizacji - Tailor Shop. Bo widoczność i wspólnota nie kończą się po Pride Month.

Marka Levi’s® każdego roku przekazuje również 100 000 USD na rzecz organizacji Outright International, która działa globalnie na rzecz praw osób LGBTQIA+. Ale wsparcie to nie tylko działania międzynarodowe — Levi’s® od lat angażuje się także lokalnie, wspierając społeczność tam, gdzie żyje i działa. W Polsce od kilku lat współpracuje z Fundacją Wolontariat Równości i Warszawską Paradą Równości, a także z poznańską Grupą Stonewall – organizacją walczącą o prawa osób LGBTQ+ i prowadzącą edukację seksualną. W tym roku Levi’s® został również partnerem nowopowstałego Muzeum Queer w Warszawie — miejsca, które buduje przestrzeń dla historii i tożsamości społeczności.

W czerwcu właśnie tam — w Muzeum Queer — marka zaprezentuje wyjątkową wystawę „Levi’s® Archives: Icons in Denim – A Queer Perspective”, dostępną przez trzy tygodnie, od 12 czerwca.To spojrzenie na 170-letnią historię Levi’s® przez pryzmat queerowej kultury, ludzi i ich doświadczeń. Bo Levi’s® to zawsze było coś więcej niż ubrania — to głos, historia i wspólnota.

i Autor: materiały prasowe Levis

QUEER ICONS UNIFY.EMPOWER.ACKNOWLEDGE.

Freddie Mercury, Andy Warhol i Harvey Milk w Warszawie? QUEER ICONS – wyjątkowa wystawa z okazji Pride Month w pierwszym queerowym muzeum w Polsce. Levi’s ® i QueerMuzeum z dumą prezentują wystawę Queer Icons – unikatową opowieść o sile stylu, historii i tożsamości. Powstała we współpracy Archiwum Levi’s® i QueerMuzeum w Warszawie, ekspozycja łączy lokalny i globalny queerowy aktywizm, tworząc opowieść, która sięga od lat 70. XX wieku po współczesność.

Wystawa Queer Icons to siedem wyjątkowych eksponatów, które idealnie wpisują się w misję QueerMuzeum – zachowywania historii i przedmiotów należących do osób queerowych, inspirowania, celebrowania różnorodności i edukowania wszystkich społeczności o queerowej kulturze. Od artystów, przez legendy rocka, aż po bohaterów codzienności – każdy z nich wyrażał siebie przez Levi’s®. Ich autentyczność i odwaga stają się dziś częścią wspólnego dziedzictwa. Na jednej osi czasu splatają się działania marki Levi’s® i przełomowe momenty polskiej queerowej historii – tej zapisanej, i tej wciąż tworzącej się.

Najważniejsze eksponaty wystawy to m.in.: jeansy 501® należące do legendy i ikony rocka Freddiego Mercury’ego, jeansy 501® i t-shirt Supervisor należące do Harvey Milka, customowy look Elthona Johna czy kurtka z pierwszej kolekcji Levi’s® PRIDE.

Z ogromną radością kuratoruję wystawę, która oddaje hołd inkluzywności marki i jej wpływowi na film, muzykę, sztukę, design i kulturę w społeczności LGBTQIA+. Levi’s® od zawsze był symbolem postępu i otwartości. Pokazane tu produkty i ich historie są pionierskie i stanowią część ważnej rozmowy o równości i różnorodności. Pochodzą od kultowych postaci i zwykłych ludzi, którzy nosili Levi’s® na swój wyjątko- wy sposób” – powiedziała Tracey Panek, historyczka Levi Strauss & Co.

adres Muzeum: Marszałkowska 83, 00-683 Warszawa

godziny otwarcia podczas trwania wystawy: wtorki, czwartki, piątki:

16:00 - 20:00, soboty i niedziele: 12:00 - 16:00

WSTĘP NA WYSTAWĘ JEST DARMOWY