Lidl Polska wspiera sport kobiet – UEFA Women’s EURO 2025!

Na czas trwania turnieju Lidl przygotował dla swoich klientów wyjątkową aktywację w aplikacji Lidl Plus – użytkownicy mogą wziąć udział w specjalnej grze „Szczęśliwa Bramka”, która pozwoli połączyć sportowe emocje z dodatkowymi kuponami. Szczęśliwa Bramka pojawia się po zakupach z aplikacją Lidl Plus w dniach 1.07 - 31.07.

Kampania „Never stop growing”

Na czas trwania UEFA Women’s EURO 2025 sieć przygotowała kampanię „Never stop growing” – 30-sekundowy spot wizerunkowy, opowiadający historię dziewczynki, która dzięki codziennemu wysiłkowi, wsparciu najbliższych i zdrowemu odżywianiu – symbolicznie reprezentowanemu przez świeże owoce i warzywa od Lidl – pokonuje kolejne przeszkody i spełnia swoje sportowe marzenia. To opowieść o sile, wytrwałości i wsparciu – wartościach, które Lidl Polska promuje na co dzień w ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności.

Lidl Youth Camp

Lidl zorganizuje także Lidl Youth Camp – wyjątkowy obóz sportowy, który w dniach 25–28 lipca 2025 r. zgromadzi w szwajcarskiej Bazylei 100 dziewcząt w wieku 14–17 lat z 20 krajów Europy. Wydarzenie łączy pasję do piłki nożnej z promocją zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego. Program powstał z myślą o tym, by pomóc młodym kobietom uwolnić ich wewnętrzną siłę, rozbudzić ambicje i zainspirować je do aktywnego życia – zarówno na boisku, jak i poza nim. To kolejny krok Lidla w kierunku wspierania równych szans i promowania kobiet w sporcie.