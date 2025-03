Odpowiedzialne wybory na wyciągnięcie ręk

Czy wiesz, że Twoje codzienne wybory zakupowe mogą mieć realny wpływ na środowisko? Coraz więcej konsumentów poszukuje produktów, które nie tylko spełniają ich potrzeby, ale także są zgodne z ich wartościami. Liczy się troska o planetę, minimalizowanie śladu węglowego, ograniczenie plastiku i wspieranie marek, które otwarcie komunikują swoje działania proekologiczne. Marka Foxy rusza z kampanią, która przypomina, jak ważna jest świadomość konsumencka i jak wiele możemy zmienić poprzez odpowiedzialne wybory.

Pod hasłem „Powód jest napisany na etykiecie” Foxy inspiruje do uważnego sprawdzania składu i pochodzenia produktów, by wspierać firmy działające w duchu zrównoważonego rozwoju. Każda decyzja zakupowa to głos oddany na określone praktyki produkcyjne i podejście do natury – czy to wybierając produkty z recyklingu, czy te powstałe w procesach ograniczających zużycie wody i energii.

“Chcemy podkreślić, że Foxy nie ma przed swoimi konsumentami tajemnic, a całość informacji o produktach oraz surowcach wykorzystywanych do ich wytwarzania jest w zasięgu ich ręki. Nie na dedykowanej stronie, czy po zeskanowaniu QR kodu, ale bezpośrednio na produkcie, z którym udają się do kasy. To dla nas bardzo ważne, aby podkreślić, że Foxy to gwarancja jakości i produkty tworzone z poszanowaniem dla środowiska” – podkreśla Tomasz Walicki, Dyrektor Marketingu Foxy.