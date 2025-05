Tajemnice śmierci

Pielęgniarka wyjawiła, co czuje człowiek tuż przed śmiercią. Te słowa dają do myślenia. "Potem pochylam się nad łóżkiem i słyszę..."

Temat śmierci choć przeraża to zarazem wiele osób fascynuje. Niektórzy zastanawiają się, jak zachowuje się ciało człowieka tuż przed śmiercią i co on wtedy czuje. Pielęgniarka pracująca w hospicjum wyjawiła, co tak naprawdę czują ludzie na łożu śmierci. Okazuje się, że pierwsze odczucia pojawiają się kilka dni wcześniej i mogą dać fałszywą nadzieję ich bliskim.