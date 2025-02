Pielęgniarka wyjawiła, że to pytanie pada zawsze z ust umierających ludzi. Na łożu śmierci myślą tylko o tej jednej rzeczy

i Autor: Shutterstock Pielęgniarka wyjawiła, że to pytanie pada zawsze z ust umierających ludzi

Tajemnice śmierci

Śmierć człowieka to temat, który interesuje wiele osób. Zastanawiamy się, co czują ludzie na łożu śmierci. Z pewnością wiele wyjaśniają pytania, jakie zadają swoim bliskim tuż przed odejściem. Pielęgniarka wyjawiła, że to pytanie pada najczęściej z ust umierających ludzi. Okazuje się, że na łożu śmierci myślą właśnie o tym. Claudia Cardinal wyjaśniła także, w jaki sposób można przynieść ukojenie umierającym bliskim.