Polacy królami pasjansa online. Bijemy na głowę inne narody

Polska… i długo, długo nic

Polacy najczęściej wśród mieszkańców Europy wyszukują w sieci pasjansa online. Taki wniosek płynie z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z platformy Solitaire.net, dostawcy gier karcianych. Badaniu poddano lokalne frazy związane z pasjansem w siedmiu europejskich państwach. Polska wygrywa w niemal każdym z analizowanych haseł.

Uwzględniając wielkość populacji każdego z badanych państw, jesteśmy zdecydowanym liderem karcianych gier internetowych. Frazy związane z pasjansem wyszukiwane są w Polsce około 76 razy na 1000 mieszkańców. Dla porównania, drugie miejsce zajmuje Francja z wynikiem 44, a trzecie Wielka Brytania, która odnotowuje 42 wyszukiwania na 1000 osób. Przewaga jest zatem wyraźna.

Pająk ulubionym rodzajem pasjansa Europejczyków

Najpopularniejszym wariantem pasjansa jest Pająk. Dotyczy to niemal każdego z analizowanych krajów. W Polsce hasło to jest wpisywane w Google średnio 22 razy na 1000 mieszkańców. Najmniej miłośników Pająk ma natomiast we Francji, gdzie znacznie częściej wyszukuje się w sieci wariant FreeCell.

Jak wynika z analizy, Polska to również królestwo klasycznego pasjansa Klondike. Google odnotowuje związane z nim zapytania około 112 tysięcy razy miesięcznie. Uwzględniając liczbę ludności, drugie miejsce w tej kategorii zajmuje Szwecja, a trzecie – Niemcy. Co ciekawe, w ogólnym rankingu popularności wszystkich fraz związanych z pasjansem to właśnie Niemcy zajmują ostatnie miejsce.

Lokalne preferencje wśród graczy pasjansa

Specjaliści z Solitaire.net zwracają też uwagę na lokalne preferencje graczy, które różnią się od siebie w poszczególnych krajach. W Polsce pasjans Pająk jest niekwestionowanym ulubieńcem (823 tys. wyszukiwań dla Pająka i 150 tys. dla FreeCell). Z kolei w Niemczech preferencje są bardziej rozłożone. Każdy z analizowanych rodzajów gry osiąga za naszą zachodnią granicą dość zbliżoną liczbę wyszukiwań.

Włosi to z kolei ogromni fani pasjansa FreeCell. Zarówno pod kątem ogólnej liczby wyszukiwań (aż 286 tys. miesięcznie), jak i w przeliczeniu na mieszkańców, ta odmiana pasjansa cieszy się tam największą popularnością. Jest to natomiast dość niszowa rozrywka w Hiszpanii czy w Szwecji.