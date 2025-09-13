Psycholożka Halina Piasecka proponuje 5 prostych sposobów na łagodne lądowanie po wakacjach

Dlaczego po urlopie czujemy się gorzej?

Badania pokazują, że nasz mózg szybko przyzwyczaja się do dobrego i wraca do starych schematów. Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej, zauważa, że kontrast między wakacyjnym luzem a zawodowym pędem może prowadzić do spadku motywacji, rozdrażnienia, a nawet objawów psychosomatycznych.

Z kolei Sonja Lyubomirsky, badaczka szczęścia, udowodniła, że kluczem do utrzymania dobrego samopoczucia nie są same wakacje, ale codzienne mikropraktyki, które pomagają nam podtrzymać pozytywne emocje.

Jak więc nie stracić wakacyjnej lekkości i uniknąć powakacyjnej chandry?

Oto wskazówki oparte na badaniach naukowych i mojej praktyce psychologicznej.

1. Po pierwsze zrób sobie miękkie lądowanie

Psycholożka Barbara Fredrickson, autorka teorii „broaden-and-build”, udowodniła, że pozytywne emocje zwiększają naszą odporność psychiczną i kreatywność. Dlatego zamiast wracać w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rzucać się w wir pracy, zaplanuj dzień przejściowy na spokojne rozpakowanie, organizację domu czy spotkanie z bliskimi.

Pro tip: stwórz krótką „listę miękkiego startu” – zapisz trzy rzeczy, które chcesz zrobić pierwszego dnia po powrocie, aby zachować spokój.

2. Wprowadź wakacyjne rytuały do codzienności

Shawn Achor z Harvardu podkreśla, że dobrostan opiera się na prostych, powtarzalnych nawykach. Nie traktuj wakacji jak oderwania od życia – wybierz z nich jeden element i wprowadź go do swojej codzienności.

Pro tip: kawa na balkonie, wieczorny spacer czy kilka stron książki mogą stać się Twoim prywatnym „mini-urlopem” trzy razy w tygodniu.

3. Zadbaj o emocjonalny bilans

Paul Ekman, badacz emocji, wskazuje, że ignorowanie uczuć prowadzi do narastającego stresu. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić swój „emocjonalny barometr”: co czuję na myśl o pracy, co mnie cieszy, a co stresuje?

Pro tip: przez tydzień zapisuj codziennie trzy rzeczy, które budzą w Tobie wdzięczność i radość.

4. Stawiaj sobie realistyczne cele

Powrót do pracy nie musi oznaczać natychmiastowego nadrobienia wszystkich zaległości. Rezyliencja – odporność psychiczna – opiera się na planowaniu osiągalnych zadań.

Pro tip: każdego dnia wybierz trzy kluczowe cele. To pomaga odzyskać poczucie kontroli i sensu w pracy.

5. I wreszcie pamiętaj o relacjach

Badania Gallupa (2022) pokazują, że to właśnie relacje w pracy są najważniejszym źródłem satysfakcji zawodowej. Warto więc po powrocie zapytać kolegów o ich wakacje i podzielić się własnymi wspomnieniami.

Pro tip: zorganizuj w zespole „powakacyjny lunch” – drobny gest, który ułatwia powrót do wspólnego rytmu.

Powakacyjna chandra to nie wyrok

Smutek po wakacjach jest naturalny, ale przejściowy. Kluczem do dobrego startu są cierpliwość wobec siebie, autoempatia i świadome zarządzanie powrotem do pracy. Twoje emocje zasługują na tyle samo uwagi co zadania zawodowe – dbając o nie, inwestujesz w swój dobrostan i długoterminową produktywność.

Z pozdrowieniami Halina Piasecka

Psycholożka i terapeutka wspierająca w PSP Instytucie Psychologii Zdrowia www.halinapiasecka.com