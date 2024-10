Quiz z trudnych polskich słów. Tylko wybitni i elokwentni Polacy wiedzą, o co chodzi. Za 7/10 dostajesz gromkie brawa

Lwia zmarszczka wyjawia prawdę o człowieku. Oto, co go czeka w przyszłości. Znaczenie zmarszczek a osobowość

Quiz z trudnych polskich słów. Tylko wybitni i elokwentni Polacy wiedzą, co oznaczają

Za granicą mówi się, że język polski należy do jednych z najtrudniejszych na świecie. I biorąc pod uwagę niektóre słowa w polskim słowniku, zapewne coś w tym jest. Co więcej, są takie słowa, których większość Polaków nawet nie słyszała. Wynika to z faktu, że na co dzień są zastępowane prostszymi wyrazami. A czy Ty uważasz się za mistrza polonistę? Wiesz co oznacza, gdy coś deprecjonujemy? A może spotkałeś się kiedyś ze sformułowaniem "utracjusz"? Sprawdź się w naszym quizie z trudnych słów. Z pewnością osoby elokwentne i oczytane nie będą miały problemu z rozwiązaniem naszego quizu językowego. Za udzielenie 7 poprawnych odpowiedzi na 10 możliwych bijemy brawo, bo to nie lada wyczyn.

Quiz z trudnych słów. Tylko wybitnie elokwentne osoby go rozwiążą. Za 7/10 bijemy brawo Pytanie 1 z 10 Dezawuować oznacza: pomniejszać czyjeś zasługi zakończyć proces przedawnić Dalej