Rafał Brzozowski padł ofiarą stalkingu. Detektyw komentuje. "Dla wielu kobiet to ideał"

Myślała, że jest żoną Rafała Brzozowskiego. Stalking wobec artystów jest częsty, bo są coraz bardziej dostępni

Stalking bardzo często dotyczy aktorów, aktorek, wokalistów, piosenkarek czy coraz częściej influencerów i gwiazd Internetu. O naszych ulubieńcach wiemy coraz więcej, nie są oni zamknięci tylko na łamach czasopism, ale wiemy gdzie jedzą obiady, bo oznaczają restauracje na Instagramie, chwalą się swoimi biznesami, pokazują nam swoje życie. Nie każdy rozumie pewne granice i tak powstają sytuacje, które mogą być poważnym zagrożeniem dla sławnej osoby. Przypadek Pana Rafał Brzozowskiego pokazuje, że zauroczenie zamienia się w pewną obsesję, generuje sytuacje będące stalkingiem. To naprawdę niebezpieczne

– mówi detektyw Małgorzata Marczulewska.

Stalking wobec celebrytów i influencerów przybiera na sile

Rafał Brzozowski w mediach społecznościowych poinformował, że jest ofiarą stalkingu. Pewna kobieta wyobraża sobie, że jest żoną znanego wokalisty i prezentera. Nagabuje go, pisze wiadomości do jego bliskich czy współpracowników. Taka sytuacja wyczerpuje znamiona stalkingu. Niestety osoby publiczne muszą być bardzo ostrożne, bo w skrajnych przypadkach takie sytuacje mogą stanowić nawet zagrożenie fizyczne dla takiej osoby.

Współczuję Panu Rafałowi Brzozowskiemu, bo na pewno przechodzi przez piekło, jak każda ofiara stalkingu, która z dnia na dzień traci poczucie bezpieczeństwa. Niepokojące wiadomości, duża ilość wiadomości, podszywanie się pod ukochaną artysty, wiadomości do bliskich, znajomych oraz współpracowników, podszywanie się pod agencję reprezentującą artystę, to wszystko sytuacje wypełniające znamiona stalkingu. Niestety kobieta, która obrała sobie za cel artystę nie jest w stanie funkcjonować już w świecie rzeczywistym, a wyobrażenia o artyście i relacji z nim dzieją się w jej głowie naprawdę. Tutaj konieczne jest działanie ze służbami, które ograniczy możliwy kontakt stalkerki z poszkodowanym

– mówi detektyw Małgorzata Marczulewska.

Dlaczego ofiarą stalkingu padł właśnie Rafał Brzozowski?

Bo jest atrakcyjną postacią medialną. Przystojny, kojarzący się z kulturą i takim „dżentelmeńskim” zachowaniem, jest popularny, wpisuje się w kanony osoby, która w oczach zauroczonej kobiety może uchodzić za ideał. Takie osoby często są celem stalkerów, bo trzeba naprawdę mocno wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa takiego artysty, by zaczął on reagować

– mówi detektyw Marczulewska.

Działanie stalkerki w tym przypadku może realnie wpłynąć na pracę artysty jeżeli ona pozwala sobie np. na pisanie wiadomości w jego imieniu

– dodaje detektyw.

Padała ofiarą oszustów, bo myślała, że pisze z prawdziwym Rafałem Brzozowskim?

W relacji Rafała Brzozowskiego jest jeszcze jedna sytuacja, która mocno niepokoi detektyw Małgorzatę Marczulewską. Kobieta stalkująca artystę nawiązywała kontakty z fałszywymi profilami artysty, przez co mogła być oszukiwana przez internetowych naciągaczy. Nie miała ona jednak świadomości, że pisze nie z prawdziwym artystą, a oszustami.

Takie sytuacje to plaga

– mówi detektyw.

Przypomnę choćby sytuacje z seniorką ze Szczecina, która była przekonana, że nawiązuje miłosną relację z Michałem Szpakiem. Spotkałam się także z sytuacją, że kobieta była przekonana, że koresponduje w Internecie z Cezarym Pazurą. To sytuacje, gdy osoba nie jest w stanie odróżnić rzeczywistości od wymysłu i oszustwa, a wtedy stan zakochania szybko zmienia się wręcz w ataki wyzwisk i agresji

– mówi detektyw Małgorzata Marczulewska.

Stalking to przestępstwo. Wobec celebryty, artysty, influencera także. Takie sytuacje muszą być szybko zgłaszane odpowiednim służbom

– mówi Małgorzata Marczulewska.