Rodzinne granie w gry wideo buduje więzi. Sprawdź, dlaczego warto grać w jednej drużynie

Badania naukowe potwierdzają, że dzieci mają o wiele lepszy humor podczas przechodzenia kolejnych plansz wspólnie z dorosłym w jednej drużynie

Wspólne granie w gry uczy najmłodszych bardzo przydatnej umiejętności szybkiego dzielenia się pomysłami

Jak podaje czasopismo Societies, nauka współpracy międzypokoleniowej z dziadkami staje się o wiele łatwiejsza przy wyborze tytułów z różnym poziomem trudności

Zwykłe usiądzenie obok dziecka na chwilę przed końcem czasu świetnie zapobiega późniejszym awanturom o wyłączenie telewizora

Głośne ustalanie planu działania sprawia, że budowanie więzi poprzez gry wideo przebiega w całkowicie naturalny sposób

Plac zabaw: Kłopoty z gardłem u malucha - znamy sposoby na ból i chrypkę

Dziecko woli grać w jednej drużynie z rodzicem. Wyjaśniamy powody

Kiedy siadacie razem do konsoli lub komputera, często pojawia się dylemat, czy grać przeciwko sobie, czy połączyć siły. Zwykła rywalizacja potrafi czasem obudzić w maluchach niepotrzebną złość i chęć udowodnienia za wszelką cenę, że są od nas lepsze. Tymczasem o wiele więcej korzyści przynosi rodzinne granie w gry wideo, w których stajecie po tej samej stronie barykady.

Jak pokazało badanie opublikowane na łamach czasopisma Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, dzieci czerpią dużo większą radość z zabawy, gdy działają z rodzicem w jednej drużynie. Taka wspólna rozgrywka tworzy tak zwaną pozytywną współzależność (czyli sytuację, w której oboje potrzebujecie siebie nawzajem, aby wygrać). Dzięki temu maluch uczy się, że wymiana informacji i dzielenie się pomysłami w domu po prostu się opłaca.

Jak grać z dziadkami na konsoli? Przydatne wskazówki dla rodzin

Wspólne spędzanie czasu przed ekranem to świetny pomysł na zacieśnianie więzi między wnukami a dziadkami, ale wymaga odrobiny przygotowania. Z racji różnicy wieku warto wybierać takie tytuły, które pozwalają dopasować poziom trudności do każdego z graczy z osobna. Na łamach czasopisma Societies możemy przeczytać, że najlepiej sprawdzają się gry z krótkimi sesjami, gdzie dzieci mają dynamiczne zadania, a starsze osoby mogą korzystać z prostego i powolnego sterowania. Taki podział ról sprawia, że młodzi gracze mogą uczyć dziadków obsługi pada, co dodatkowo zachęca wszystkich do żartów i szczerej rozmowy. Dzięki temu nauka współpracy międzypokoleniowej przebiega w całkowicie naturalny sposób.

Jak spokojnie zakończyć czas przed ekranem? Sprawdzone sposoby

Oddawanie pada lub wyłączanie telewizora to często moment, w którym pojawia się płacz i duży stres, dlatego dobrym pomysłem może być zastosowanie kilku prostych zasad zaczerpniętych od amerykańskiej organizacji zdrowotnej (American Academy of Pediatrics):

ustal z dzieckiem jasne zasady i ramy czasowe jeszcze przed włączeniem gry

ustaw w urządzeniu alarm przypominający o zbliżającym się końcu zabawy

usiądź obok malucha na chwilę przed końcem czasu i zacznij po cichu obserwować jego zmagania

zachowaj spokój i nie podnoś głosu w chwili ewentualnego buntu

Taki łagodny powrót do rzeczywistości i szczery uśmiech ze strony rodzica potrafią zdziałać cuda. Wspólne granie w gry ma być przecież powodem do radości, a nie przyczyną domowych kłótni o kable i wtyczki.

Zwykła rozmowa w trakcie gry. Wpływ wirtualnej zabawy na relacje

Czasem może się wydawać, że siedzenie przed monitorem to tylko bezmyślne wciskanie przycisków, ale w trybie współpracy wygląda to zupełnie inaczej. Konieczność wspólnego pokonania przeszkody wymusza na domownikach ciągłe gadanie i ustalanie planu działania. To właśnie w tych drobnych momentach rodzi się prawdziwa koleżeńska więź między rodzicem a maluchem.

Kiedy gracie do jednej bramki, tworzycie wspólne wspomnienia, z których potem możecie razem śmiać się przy obiedzie. Przenoszenie wirtualnych sukcesów na grunt domowy sprawia, że dziecko zaczyna traktować cię jak dobrego kumpla i zaufanego powiernika. W ten sposób budowanie więzi poprzez gry wideo staje się wspaniałym i nowoczesnym sposobem na zbliżenie się do własnego dziecka w jego naturalnym środowisku.

14

Źródła:

Musick, G., Freeman, G., & McNeese, N. J. (2021). “Gaming as Family Time: Digital Game Co-play in Modern Parent-Child Relationships.” Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.

Zahn, C., Leisner, D., Niederhauser, M., Roos, A.-L., Iseli, T., & Soldati, M. (2022). “Grandma! Grandpa! Let`s play together!” – Effects of game mode in multiplayer video games on intergenerational social interaction: A randomized field study

MDPI (Societies): “Benefits and Factors Influencing the Design of Intergenerational Digital Games: A Systematic Literature Review”

American Academy of Pediatrics – HealthyChildren.org (“Screen Time & Temper Tantrums: Helpful Tips for Parents”)