Te 3 zdanie nigdy nie powinny być wypowiadane. Jeżeli je słyszysz to znak, ze Twój związek może się rozpaść

Karolina Piątkowska
2025-08-30 16:19

Zdrowa relacja to nie tylko brak kłótni i fizyczna bliskość. To także prozaiczne zachowania, które świadczą o szacunku i miłości. Psycholodzy wskazali, które słowa nigdy nie powinny paść w zdrowej relacji.

  • Zdrowy związek opiera się na szacunku i zrozumieniu, ale pewne słowa mogą zwiastować jego koniec.
  • Trzy konkretne zwroty świadczą o braku szacunku i pogardzie ze strony partnera.
  • Dowiedz się, jakie słowa są sygnałem ostrzegawczym i dlaczego nigdy nie powinny paść w związku.
  • Poznaj te kluczowe słowa, które mogą świadczyć o końcu Twojego związku!

Zdrowy i dobrze funkcjonujący związek to przede wszystkim szacunek, bliskość i wzajemne zrozumienie. Bez tych filarów nie można zbudować prawdziwiej relacji. Sama bliskość fizyczna i zauroczenie to za mało. Są pewne sygnały, które mogą świadczyć, że w relacji coś zaczyna się psuć. Jak wskazują psycholodzy to nie kłótnie, awantury i przejściowe problemy są najbardziej niebezpieczne dla relacji. Te 3 słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane w zdrowym związku. Jeżeli Twój partner/partnerka ich wobec Ciebie używają, to bardzo zły znak. Słowa to świadczą bowiem o braku szacunki i akceptacji. Oznaczają pogardę.

Te 3 słowa wskazują, że partner/partnerka Cię nie szanują

Jesteś głupia/głupi, jesteś nikim - te słowa to absolutnie czerwona flaga. Nie ma na nie żadnego usprawiedliwienia i nigdy nie powinny one zostać wypowiedziane. Jeżeli słyszysz je padające z ust partnera/partnerki to znak, że trzeba brać nogi za pas. W zdrowej relacji nie ma miejsca na pogardę, obrażenie i brak szacunku. To wyraźny sygnał, że Twój partner/partnerka nie szanuje ani Ciebie, ani Waszej relacji. 

Moja była/mój był robił to lepiej - tego rodzaju porównania nie powinny mieć miejsca w zdrowym związku. Wspominanie byłych w relacji jest manipulacją oraz emocjonalnym szantażem partnera. Ma na celu zmniejszenie pewności siebie.

Nie interesują mnie Twoje uczucia - związek to przede wszystkim rozmowa. Po słynnych motylach w brzuchu w pierwszej fazie relacji, przychodzi czas na wzajemna przyjaźń i szacunek. Rozmowa o emocjach jest elementem budowania więzi i poszanowania wzajemnych potrzeb i czuć. Jeżeli partner/partnerka nie wykazują zainteresowania Twoimi uczuciami i dodatkowo je umniejszają, to znak, że relacji brakuje szacunku. Bez tego nie można zbudować zdrowej relacji.

