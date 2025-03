THE REVEAL, pierwsza odsłona FRIENDS WITH BENEFITS

Postanowienia noworoczne to przeżytek. To wiosna jest najlepszym czasem na zmiany

PRM to więcej niż marka – to przestrzeń dla tych, którzy postrzegają modę jako formę sztuki i wyraz swojej tożsamości. PRM nie jest tradycyjnym butikiem. Twórcy konceptu postawili na autorską formułę concept store, w której najwyższej klasy moda przenika się z kulturą na najwyższym poziomie.

PRM CONCEPT STORE w Fabryce Norblina to wyjątkowa, oryginalnie zaprojektowana przestrzeń o powierzchni 600 m 2, wypełniona selektywnym portfolio marek, w tym takich, które dotąd nie były dostępne w naszej części Europy. Oprócz wielu unikalnych brandów, projektów specjalnych, limitowanych dropów oraz wyjątkowych inicjatyw, w PRM można znaleźć m.in. obiekty kolekcjonerskie czy starannie wyselekcjonowaną kolekcję płyt winylowych pod kuratelą Wojtka Mazolewskiego.

FRIENDS WITH BENEFITS – strategia na nadchodzący rok, oparta na współpracy z przedstawionymi ambasadorami oraz osobami z polskiej sceny artystyczno- kreatywnej. Każdy z nich wnosi do marki coś innego, coś swojego. PRM zależy na budowaniu wokół siebie społeczności złożonej z ludzi z pasją i charakterem. Zaprasza do współpracy artystów, twórców mody polskich ulic oraz osoby, od których zaczynają się wszystkie trendy.

THE REVEAL, które miało miejsce 20 marca w warszawskiej przestrzeni eventowej Bohema 2.8 to pierwsza odsłona Friends With Benefits. To nie wydarzenie – to doświadczenie. To manifest śmiałej wizji, celebracja unikalnych osobowości. Wspólnie z partnerem wydarzenia marką adidas oraz ambasadorami, PRM zaprosił, na domówkę poza domem, tych, którzy wiedzą, gdzie patrzeć, i widzą więcej, aby celebrować kreatywności na najwyższym poziomie oraz rozpoczęcie współpracy PRM z kluczowymi partnerami oraz najbardziej autentycznymi reprezentantami polskiej kultury, nietylko artystami, ale również znajomymi i przyjaciółmi, gdyż PRM to nie tylko moda. To kultura. To ruch. To społeczność, która nie podąża za trendami – to ona je wyznacza.

Ambasadorzy PRM: Linda Golińska – stylistka mody i kostiumografka, Konrad Martynowicz – menedżer muzyczny angażujący się w różne obszary sceny muzyki elektronicznej, Seba Tokarczyk – kostiumograf, projektant i stylista to twórcy, dla których moda to więcej niż ubrania – to sposób na życie, dialog ze światem i narzędzie do kształtowania najbardziej autentycznej rzeczywistości. Ich wizja i pasja doskonale oddają ducha PRM, miejsca, gdzie streetfashion przenika się z luksusem, a mainstream z awangardą. To oni, wraz ze społecznością marki, tworzą nową definicję stylu, w której autentyczność ma pierwszeństwo przed komercją, a kreatywność staje się walutą przyszłości.