Tłusty czwartek bez kolejek

Świeże pączki prosto do domu

Tłusty czwartek to święto, na które czekają niemal wszyscy. Zgodnie z tradycją, zjedzenie choć jednego pączka ma zapewnić szczęście na cały rok. Nic dziwnego, że tego dnia słodkie wypieki są obecne w domach, biurach i szkołach, a ulubione cukiernie przeżywają prawdziwe oblężenie.

Żabka Jush wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą zaoszczędzić czas, jednocześnie ciesząc się pysznymi słodkościami bez stania w długich kolejkach. Dzięki aplikacji można wygodnie zamówić świeże pączki prosto pod swoje drzwi. W bogatej ofercie słodkich wypieków można znaleźć nie tylko klasyczne faworki, ale także różnorodne smaki pączków. Od tradycyjnych, takich jak pączek z lukrem czy z konfiturą malinową i różą, przez pistacje, aż po bardziej nowoczesne wariacje, jak pączek bueno czy z nadzieniem ciasteczkowym.

Limitowany pączek Jaspera

Ale to nie wszystko! W tym roku asortyment został wzbogacony o prawdziwą perełkę po brzegi wypełnioną twarożkiem porzeczkowym – limitowanego pączka stworzonego we współpracy z Żabką Jush i popularnym influencerem Kacprem Jasperem Porębskim oraz cukiernią MUUS. Jasper aktywnie uczestniczył w każdym etapie tworzenia tego autorskiego wypieku – od wyboru smaku po dekoracje. Aby nadać produktowi jeszcze bardziej osobistego charakteru, pączek został oblany polewą w ulubionym kolorze twórcy – niebieskim. Limitowany wypiek będzie dostępny wyłącznie w aplikacji Żabka Jush w terminie od 15 lutego do 6 marca. To doskonała okazja, aby przedłużyć słodką celebrację Tłustego czwartku o dodatkowe trzy tygodnie.