To imię niemal zniknęło z porodówek. W 2025 roku otrzymało je tylko 14 dziewczynek

Dawniej był to niezwykle częsty wybór na porodówkach, jednak obecny spadek zainteresowania dobitnie ukazuje, jak bardzo zmieniły się gusta współczesnych rodziców.

Taka sytuacja stanowi część znacznie szerszego zjawiska, w którym wieloletnie i zakorzenione w kulturze imiona przegrywają z krótszymi lub zagranicznymi odpowiednikami .

. Główną przyczyną odchodzenia od tego imienia jest przypinanie mu łatki przestarzałego i przypisanego do starszych pokoleń, co skutecznie odstrasza młode pary.

Nawet przy tak drastycznym spadku liczby rejestracji zawsze istnieje cień szansy na ponowny rozkwit popularności, chociaż twarde dane sugerują raczej ostateczne przejście do historii.

Upodobania dotyczące nazewnictwa dzieci ulegają niezwykle dynamicznym przeobrażeniom w bardzo krótkim czasie. Wybory uznawane za standardowe jeszcze w ubiegłym wieku dzisiaj uchodzą za archaiczne i przynależne do starszych roczników. Matki i ojcowie zdecydowanie chętniej decydują się na imiona zwięzłe, uniwersalne w skali globu lub chwytliwe w przestrzeni cyfrowej. Walka o jak największą unikalność oraz nowoczesne brzmienie sprawia, że tradycyjne pozycje z kalendarza powoli odchodzą do lamusa.

Zobacz też: Przepiękne imiona dla dziewczynek urodzonych wiosną 2026 skradną serce przyszłych rodziców. Dziewczęce i uroczo brzmiące. Imiona dla dziewczynek

Doskonałym przykładem opisywanego zjawiska jest imię Jolanta. W minionych dekadach stanowiło ono uosobienie klasy, życiowej stabilności oraz niezwykłej siły charakteru. Kobiety tak nazywane uchodziły za niezwykle rzetelne, godne zaufania i w pełni odpowiedzialne za swoje czyny. Współcześnie jednak młodzi opiekunowie traktują to imię jako zbyt oficjalne lub po prostu niedzisiejsze. Taka perspektywa owocuje tym, że przy ogromnej populacji dorosłych noszących to imię, wśród noworodków pojawia się ono wręcz incydentalnie.

Rzadkie imiona w Polsce, takie jak Jolanta

Przewrotnie to właśnie drastyczny spadek popularności może w kolejnych dekadach przynieść nieoczekiwany skutek w postaci wzrostu atrakcyjności. Historia zna już wiele przypadków, w których zapomniane na długi czas nazwy wracały do łask jako symbol niesamowitego stylu oraz pożądanej oryginalności. Czas pokaże, czy podobny mechanizm zadziała w przypadku kobiet, które będą przychodzić na świat w niedalekiej przyszłości.

Imię Jolanta niedługo może zniknąć

Omawiane imię charakteryzuje się bardzo długą historią i niezwykle stanowczym brzmieniem w codziennej wymowie. Korzenie tego słowa sięgają ogólnoeuropejskiej tradycji, a w naszym kraju przez wiele dekad wzbudzało ono ogromny szacunek. Okres lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to czas, kiedy Jolanta znajdowała się na samym szczycie zestawień najczęściej rejestrowanych noworodków płci żeńskiej. Dzisiejsze statystyki pokazują jednak niemal zerowe zainteresowanie, co wynika głównie ze skojarzeń z dojrzałymi kobietami, a nie z małymi dziewczynkami, a także z braku krótkich form zdrabniających.

Wbrew obecnym trendom to rozwiązanie ma w sobie nadal ogromną dawkę niewykorzystanego potencjału. Jego klasyczny, dostojny i wyrazisty charakter mógłby stanowić świetną przeciwwagę dla powtarzalnych, lansowanych obecnie wyborów. Niestety twarde liczby są bezwzględne i wskazują, że w 2025 roku zaledwie czternaście dziewczynek zyskało taki wpis w urzędowym akcie urodzenia. Kontynuacja tego spadkowego zjawiska ostatecznie zepchnie to słowo na karty podręczników, chyba że za jakiś czas ktoś znów przywróci mu dawny blask i popularność na oddziałach położniczych.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie