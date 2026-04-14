To męskie imię znów przyciąga uwagę rodziców. Oznacza "człowieka rozumnego"

Rodzice coraz częściej zwracają uwagę na głęboką symbolikę wybieranych imion.

Forma o germańskim rodowodzie, utożsamiana z mądrością i intelektem, królowała w średniowieczu na dworach arystokracji.

Choć w naszym kraju wciąż uchodzi za rzadkość, z każdym rokiem pnie się w górę w rankingach popularności.

Chodzi o imię Hugo. Choć wciąż nie plasuje się w czołówce najchętniej nadawanych w naszym kraju, przyciąga uwagę bogatą historią i powoli wraca do łask. Ta głęboko zakorzeniona w kulturze forma od lat towarzyszyła wybitnym osobistościom, podkreślając takie wartości jak mądrość, duchowość i wysoki intelekt.

Germańskie pochodzenie i ukryte znaczenie imienia Hugo

Imię Hugo czerpie swoje korzenie z języków germańskich. Stanowi skróconą wersję dłuższych form, które zawierały w sobie człon "hugu". Ten konkretny rdzeń językowy tłumaczy się najczęściej jako "umysł", "rozum", "intelekt" czy "myśl". Z tego powodu osobę noszącą to imię określa się mianem "mądrego", "rozumnego" lub "człowieka o bystrym umyśle". W epoce średniowiecza wariant ten cieszył się ogromnym uznaniem wśród europejskiej arystokracji i duchowieństwa, zwłaszcza na terenach dzisiejszej Francji oraz w państwach niemieckojęzycznych. Imię to nadawano zarówno szlachetnie urodzonym, jak i zwykłym mieszkańcom. Na przestrzeni wieków wybierali je władcy, artyści i przedstawiciele kościoła, co tylko podnosiło jego rangę. Powszechność tego imienia wynikała bezpośrednio z cnót, które uosabiało – przede wszystkim głębokiej duchowości oraz inteligencji.

Popularność imienia Hugo w Polsce. Ile osób je nosi?

Przez wiele dziesięcioleci imię Hugo uchodziło nad Wisłą za niezwykle rzadkie, jednak współcześnie wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Na jego wybór decydują się rodzice szukający formy krótkiej, niebanalnej i o międzynarodowym wydźwięku. Prosta konstrukcja i łatwość wymowy sprawiają, że imię to doskonale sprawdza się nie tylko w języku polskim, ale również za granicą. Z najświeższych statystyk udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że imię Hugo nosi obecnie w Polsce 2926 mężczyzn. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano znaczny wzrost zainteresowania tą formą wśród młodych rodziców. W 2025 roku imię to otrzymało 124 chłopców. Rekordowym momentem w minionej dekadzie okazał się jednak rok 2019, kiedy to Hugo trafił do oficjalnych rejestrów aż 155 razy.

