To najbardziej unikalne męskie imię w Polsce. Nosi je zaledwie 47 mężczyzn. Oznacza greckiego boga i wiatry zachodu, za którymi uganiają się kobiety

Maria wiele przeszła w młodości. "Życie to jest jedna premiera"

Zdecydowanie najbardziej oryginalne imię dla chłopca. W Polsce nosi je 47 mężczyzn

Oryginalne i nietypowe imiona niekoniecznie muszą być nowoczesne i stanowić mniej lub bardziej udane kalki z języka angielskiego. To imię dla chłopca jest wyjątkowo unikalne, a jednak niesie za sobą ponad tysiącletnią tradycję. Imię to może okazać się świetnym wyborem dla rodziców, którzy szukają oryginalnego imienia, które będzie miało znaczącą etymologię. Jednym z takich imion dla chłopców jest Zefiryn. Według oficjalnych danych z 2024 roku obecnie nosi je jedynie 47 mężczyzn. Imię Zefiryn, jak może się kojarzyć, ma dużo wspólnego z wiatrem.

Zefiryn to rzadkie, męskie imię pochodzenia greckiego. Uznaje się, że powstało ono z połączenia imienia Zefir oraz końcówki "inus". Zefir w mitologii greckiej był bogiem zachodniego wiatru i do dziś tak określa się łagodne ruchy powietrza. Co ciekawe w latach 198-217 Zefiryn rządził kościołem rzymskim. Zefir w mitologii greckiej kochał dobrą zabawę i kochał muzykę. Mężczyźni o tym imieniu są towarzyscy, pewni siebie i dobrze dogadują się z płcią przeciwną. Nie boją się flirtów, ale potrafią być wierni i kochający. Panowie noszący imię Zefir dobrze odnajdują się w zawodach związanych z komunikacją. Będą dobrymi przedstawicielami handlowymi, dziennikarzami oraz dyplomatami. Potrafią radzić sobie ze stresem i nie boją się nowym wyzwań. Czasami bywają zbyt lekkomyślni i zdarza im się najpierw mówić, a dopiero później myśleć. Zawsze jednak spadają na cztery łapy, a ich urok osobisty sprawia, że trudno się na nich gniewać. Potrafią zjednywać sobie ludzi i zawsze otoczenie są wianuszkiem kobiet.

Imię Zefir posiada żeńską formę, która jest równie rzadka i brzmi Zefiryna. W Polsce mężczyźni o imieniu Zefir obchodzą imieniny dwa razy w roku - 26 sierpnia oraz 20 grudnia.