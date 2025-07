Zabawka Labubu za 300 zł robi furorę wśród dzieci. Żołnierze Chrystusa ostrzegają rodziców: To narzędzie starożytnego zła

Zabawka Labubu za 300 zł robi furorę wśród dzieci

W ostatnich miesiącach prawdziwą furorę robi zabawka Labubu. Zacznijmy od przybliżenia genezy tej figurki. Otóż Labubu to postać z serii zabawek zaprojektowanej przez Kasing Lung, artystę z Hongkongu we współpracy z marką Pop Mart. Jest to mały, kudłaty potworek o charakterystycznych, spiczastych uszach i często smutnym wyrazie twarzy. Labubu jest bardzo popularny wśród kolekcjonerów zabawek i art toyów na całym świecie. Teraz pokochały ją także dzieci. Fanom uroczego stworka nie przeszkadza nawet jego cena - otóż za oryginalną figurkę trzeba zapłacić od około 280 złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście, jak w przypadku każdej popularnej zabawki, tak i tym razem wziął ją pod lupę Kościół.

Żołnierze Chrystusa ostrzegają przed Labubu. "To narzędzie Starożytnego Zła"

Popularna zabawka Labubu została poddana analizie Żołnierzy Chrystusa. Na ich profilu w mediach społecznościowych, gdzie zgromadzili aż 63. tysiące obserwujących, pojawił się wpis, w którym ostrzegają przed modną figurką nazywając ją narzędziem starożytnego zła. Jako dowód swoich słów przytoczyli kilka spostrzeżeń.

W świecie zabawek pojawiła się dziwna istota – Labubu. Niby słodka, niby niewinna, przypomina skrzyżowanie królika z goblinem. Ale niektórzy twierdzą, że to nie jest zwykła figurka kolekcjonerska. To coś więcej. To narzędzie Starożytnego Zła

- napisano na Facebooku. Co więcej, we wpisie stwierdzono, że Labubu to skrót od "Luciferian Artifact Built Using Babylonian Understanding" (tłum. "Artefakt Lucyferyczny Zbudowany na Babilońskim Poznaniu"). W dalszej części wpisu Żołnierze Chrystusa zwrócili uwagę na ilość zębów, jaką posiada Labubu. Otóż jest ich trzynaście, a ta liczba "utożsamiana jest z pechem i ostatnią wieczerzą". W poście pojawiły się także niezweryfikowane historie.

W 2023 roku w Indonezji doszło do fali koszmarów u dzieci, które miały Labubu w pokoju. Rodzice zgłaszali, że dzieci budziły się z krzykiem i mówiły, że „królik mówił do nich, żeby nie ufały Jezusowi". W Niemczech pewien ksiądz próbował przeprowadzić egzorcyzm nad kolekcją Labubu. Wszystkie figurki po kilku dniach zaczęły się topić od środka, chociaż nie były podgrzewane

- czytamy.

Niektóre źródła wskazują, że w 2026 roku mają się pojawić interaktywne Labubu, które będą mówiły. Zwolennicy teorii twierdzą, że wtedy zacznie się druga fala kuszenia, a dzieci, które je posiadają, będą miały koszmary, dekoncentrację i odrzucenie wiary.

- zapowiadają na końcu Żołnierze Chrystusa.

