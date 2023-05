i Autor: itshoneybee/youtube.com BRONWYN PAPINEAU

Ryzykowne poprawianie urody

Chciała być piękna i zdecydowała się powiększyć sobie usta. Efekt był przerażający. Usta spuchły do gigantycznych rozmiarów. "Nie żałuję"

kaja 8:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zabiegi powiększające usta to jedne z najpopularniejszych procedur upiększających. Kobiety często marzą o dużych i ponętnych ustach. Bronwyn Papineau to popularna infuencerka, która przez lata wstrzykiwała sobie botoks w wargi. W końcu zdecydowała się na jeszcze bardziej inwazyjny zabieg i sięgnęła po operację plastyczną ust. To co się wydarzyło potem raczej nie zachęca do tego typu eksperymentów.