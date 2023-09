Dlaczego Polki rezygnują z seksu? Powód da mężczyznom do myślenia

Dlaczego Polki nie chcą uprawiać seksu?

Wiele Polek odczuwa niechęć do seksu. Niektóre panie udają się nawet po pomoc do seksuologa, który pomoże im z niskim libido. We wrześniu opublikowano raport "Seksualna Mapa Polki", w którym brały udział kobiety w wieku 18-69 lat zarówno z większych miast, jak i mniejszych miejscowości. Wynika z niego, że Polki nie są zadowolone ze swojego życia seksualnego. Swoje pragnienia zaspokajają poprzez masturbację. - Pacjentki mówią o spadku libido lub pogorszeniu doznań seksualnych. Myślę, że problem jest niedoszacowany, ponieważ ciągle mamy opory, aby rozmawiać na temat naszej seksualności, a zgłoszenie się do lekarza albo seksuologa po poradę wymaga dużej odwagi - podkreśla w rozmowie z WP abcZdrowie dr n. med. Agnieszka Ledniowska. Z raportu wynika, że najczęstszą przyczyną rezygnacji z seksu jest zmęczenie i złe samopoczucie. Tak odpowiedziała prawie połowa ankietowanych pań.

Kobiety rezygnują z seksu. Jeden powód powinien dać mężczyznom do myślenia

Gorsze samopoczucie to nie jedyny powód, przez który panie rezygnują z uprawiania seksu. Okazuje się, że aż 43 procent ankietowanych uznała, że nie współżyje ze swoim partnerem z powodu problemów w relacji z nim. Aż 28 proc. Polek odczuwa ból podczas stosunku, a 13 proc. nie uprawia seksu w obawie przez niechcianą ciążą.

Oszaleli! Uprawiali seks na desce surfingowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.