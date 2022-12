Quiz. Czy jesteś prawdziwie elegancką kobietą? Odpowiedz na te pytania i sprawdź, czy inni zazdroszczą Ci stylu i ogłady

Quiz. Czy jesteś elegancką kobietą? Co myślą o Tobie inni?

Prawdziwa elegancja to nie tylko zasady savoir vivre i umiejętność poprawnego ubierania się, ale to także pewne cechy charakteru, które sprawiają, że jesteśmy postrzegane lepiej. Elegancja nie ma nic wspólnego z wyniosłością i potulnością. Prawdziwa dama ma swój charakterek i potrafi stawiać na swoim, jednak robi to w taki sposób, że inni postrzegają jej zachowanie jako właściwe. Elegancja to umiejętność dobrania swojego zachowania do sytuacji i odnajdywania się w różnych życiowych scenkach. Prawdziwie elegancka kobieta gotowa jest na przeciwności losu, potrafi zakasać rękawy do pracy i przysłowiowo ubrudzić sobie buty. Weź udział w naszej zabawie i sprawdź, czy jesteś elegancką kobietą. Ten quiz zdradzi, co myślą o Tobie inni. Czy jesteś symbolem elegancji i stylu, czy czasem wychodzi z Ciebie mały potworek.

Pamiętaj, że tego rodzaju quizy online to tylko zabawa i forma rozrywki, a ich wyniki należy traktować z przymrużeniem oka.

Quiz. Czy jesteś elegancką kobietą? Pytanie 1 z 8 Twój wymarzony Sylwester to: skromna impreza ze znajomymi lub drugą połówką Impreza w klubie pełnym ludzi Nieważne co, ważne z kim Dalej