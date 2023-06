Tacy mężczyźni to najlepsi kochankowie. Wyróżnia ich jedna cecha w wyglądzie. I wcale nie chodzi o umięśnionych facetów!

Jedynie ludzie sukcesu dostrzegają to na obrazku. Mają wielkie cele w życiu i ambicje. Psychotest

Mężczyźni z dużym brzuchem mogą dłużej uprawiać seks

Co prawda nie da się jednoznacznie zdefiniować kochanka idealnego. Każdy człowiek jest inni, mamy różne potrzeby i oczekiwania. Tu cała tajemnica tkwi w dopasowaniu temperamentów obojga partnerów. Naukowy z kolei pochylili się nad tematem wytrwałości mężczyzn w łóżku. Sprawdzili, jakie konkretnie cechy wpływają na to, że jedni panowie są w stanie uprawiać seks dłużej od pozostałych. Wyniki pracy badaczy mogą być dla wielu osób nieco zaskakujące. Badacze zbadali BMI i sprawność seksualną 100 mężczyzn, którzy cierpieli z powodu dysfunkcji seksualnych, porównując ich ze 100 mężczyznami, którzy nie zgłaszali żadnych problemów - podaje yourtango.com. I okazało się, że panowie z większym brzuchem są w stanie uprawiać seks znacznie dłużej niż ich szczuplejsi koledzy.

Jak BMI wpływa na możliwości łóżkowe mężczyzn?

Panowie z wyższym BMI i tłuszczykiem na brzuchu wytrzymali średnio 7,3 minuty podczas akcji. Dla porównania ci szczuplejsi przeciętnie wytrzymali 2 minuty. Co więcej, szczupli mężczyźni znacznie częściej narzekali na przedwczesny wytrysk. naukowcy, którzy prowadzili badanie, wysnuli jeden ważny wniosek, który może tłumaczyć tę zależność. Otóż warstewka tłuszczu na brzuchu oznacza, że mężczyzna posiada w organizmie więcej estradiolu, który jest żeńskim hormonem płciowym. To on właśnie odpowiada za opóźnienie orgazmu.